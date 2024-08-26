PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 23:30 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 23:36
Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı'nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!



Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı'nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD’dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
SON DAKİKA