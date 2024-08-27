Kursk kumarı Ukrayna’ya pahalıya patladı! Rusya’dan büyük bombardıman Trump’tan 3. dünya savaşı çıkışı

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Rusya, dün (26 Ağustos) Ukrayna topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

Saldırıda çok sayıda yerleşim yeri ve altyapı hasar gördü. Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev, Lviv, Harkiv ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde altyapıyı vurmak için uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını açıklandı. EN BÜYÜK SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk fırlatılan 102 füze ve 99 İHA'nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti. Ukraynalı yetkililer saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı "çirkin" olarak nitelendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunun "korkakça" bir saldırı olduğunu belirtmişti.