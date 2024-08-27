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Kursk kumarı Ukrayna'ya pahalıya patladı! Rusya'dan büyük bombardıman Trump'tan 3. dünya savaşı çıkışı

Rusya, Kursk bölgesinde Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Bu saldırılar, Ukrayna'nın enerji altyapısını da hedef alarak savaşın başından beri Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük hava operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, bölgedeki durumu "3'üncü Dünya Savaşı" olarak nitelendirdi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 11:42 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 11:42
Kursk kumarı Ukrayna’ya pahalıya patladı! Rusya’dan büyük bombardıman Trump’tan 3. dünya savaşı çıkışı

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Rusya, dün (26 Ağustos) Ukrayna topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

Saldırıda çok sayıda yerleşim yeri ve altyapı hasar gördü.Saldırıda çok sayıda yerleşim yeri ve altyapı hasar gördü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev, Lviv, Harkiv ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde altyapıyı vurmak için uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını açıklandı.

EN BÜYÜK SALDIRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk fırlatılan 102 füze ve 99 İHA'nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti. Ukraynalı yetkililer saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı "çirkin" olarak nitelendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunun "korkakça" bir saldırı olduğunu belirtmişti.

Karargah toplantısında her bölgedeki hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin, mobil ateş ekiplerinin ve mühendislik savunmasının verimliliğini ayrıntılı olarak analiz ettiklerini vurgulayan Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Zelenskiy, "(Rusya'nın) Füze saldırısının püskürtülmesi, Rusya'ya vereceğimiz yanıtı - buna hazırlanıyoruz, F-16 uçaklarının kullanılması ve Kursk bölgesindeki operasyon konularını ele aldık. (Kursk'ta) Belirlenen bölgelerde tam da Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde eylemlerimizi sürdürüyoruz. Bugün (topraklar üzerinde) daha fazla kontrol sağladık, esir değişim fonu yenilendi." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN SIZMA GİRİŞİMİ
Ukrayna birlikleri bugün yeni bir sızma girişimi başlattı.

Rus Telegram kanalları yaptıkları açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya sınırından güney Belgorod bölgesine girmeye çalıştığını ve çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Mash Telegram kanalı, yaklaşık 500 Ukrayna askerinin Belgorod'daki Nekhoteyevka ve Shebekino'daki iki kontrol noktasına saldırdığını ve her iki bölgede de çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Rusya'nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna'nın sınırı geçmeye çalıştığı haberleri üzerine durumun "zor ama kontrol altında" olduğunu söyledi.

Gladkov, "Düşmanın Belgorod bölgesi sınırını geçmeye çalıştığına dair bilgiler var. Ordumuz planlı bir çalışma yürütüyor. Lütfen sakin olun ve sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenin" açıklamasını yaptı.

3. DÜNYA SAVAŞI DEĞERLENDİRMESİ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ise olaya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump

Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü.

Trump, " Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın dün Ukrayna geneline başlattığı saldırılara ilişkin Moskova'nın, devam eden savaşta asla başarılı olamayacağını ve Kiev'e desteklerinin süreceğini söyledi.

KURSK KUMARI BEKLENMEDİK SONUÇ VERDİ
ABD'li New York Times gazetesine göre, Kiev, Rusya'nın Kursk bölgesine sınır ötesi bir saldırı düzenleyerek savaşın gidişatını tersine çevirmek için cesur bir kumar oynadı. Ukrayna saldırının Moskova'yı bölgede daha fazla güç konuşlandırmaya zorlayacağını ve böylece doğu cephesindeki baskıyı azaltacağını umuyor. Ancak Kremlin doğu Ukrayna'daki saldırı operasyonlarını sürdürmeye kararlı görünüyor.

Forbes de Kursk kumarının Ukrayna'nın beklediği sonucu vermediğini ileri sürdü ve "Kremlin doğudaki güçlerini büyük ölçüde yerinde bıraktı ve Kursk'a daha genç ve tecrübesiz askerleri gönderdi. Ukrayna'nın doğudaki savunma kampanyasının sonuçları korkunç oldu." ifadelerini kullandı.

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