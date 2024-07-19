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Tel Aviv karıştı... İHA'larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!

İşgalci İsrail Filistin topraklarında katliam yaparken Tel Aviv karıştı... İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıyı doğruladı.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:08 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:30
Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!

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İşgalci İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulüm ve katliam devam ediyor.

İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken bu kez Tel Aviv karıştı.

Tel Aviv karıştı: 1 ölü,4 yaralı!

TEL AVİV'E İHA'LI SALDIRI
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

Tel Aviv'de İHA'lı saldırıTel Aviv'de İHA'lı saldırı

1 ÖLÜ 4 YARALI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

HUSİLER SALDIRIYI DOĞRULADI
Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

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