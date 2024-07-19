Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!

İsrail Gazze 'de soykırım suçu işlerken bu kez Tel Aviv karıştı.

Tel Aviv'de İHA'lı saldırı

1 ÖLÜ 4 YARALI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.