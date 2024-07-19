Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!

İşgalci İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulüm ve katliam devam ediyor.
İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken bu kez Tel Aviv karıştı.
TEL AVİV'E İHA'LI SALDIRI
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.
Tel Aviv'de İHA'lı saldırı
1 ÖLÜ 4 YARALI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.