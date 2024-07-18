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İsrail ordusundan Türkiye’ye alçak rest! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde poz vermişlerdi: Dışişleri Bakanlığının tepkisinden sonra skandal cevap geldi

İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına yönelik çok sert tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığına cevap veren İsrail, çareyi Hamas’a iftira atmakta buldu. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni askeri üsse çeviren İsrail, hastanenin Filistinli gruplar tarafından bir askeri komplekse dönüştürüldüğünü iddia etti ve Hamas’ı hedef aldı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 13:50 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 14:07
İsrail ordusundan Türkiye’ye alçak rest! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde poz vermişlerdi: Dışişleri Bakanlığının tepkisinden sonra skandal cevap geldi

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Gazze'de aylardır soykırım uygulayan İsrail işgal ordusu, Türkiye'nin bölgede kurduğu hastaneyi bir askeri üsse çevirdi ve hastane önünde askerlerine poz verdirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN SKANDAL FOTOĞRAF

Skandal fotoğrafa Dışişleri Bakanlığından jet yanıt geldi. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde çekilen skandal fotoğrafın ardından Türkiye'den resmi açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir.Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır.Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz.

İSRAİL'DEN SKANDAL CEVAP HAMAS'A İFTİRA

İsrail işgal ordusu bugün Dışişleri Bakanlığına cevap verdi. Hastanenin Filistinli gruplar tarafından bir askeri komplekse dönüştürüldüğünü iddia eden İsrail, tek bir kanıt bile gösteremedi. Hastanenin Hamas tünellerine bağlı olduğunu da iddia eden işgal ordusu, Filistinli grubun ayrıca hastaneye patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü.

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