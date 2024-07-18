İsrail askerleri barbarlığın sınırını aştı: Down sendromlu genci polis köpeğine öldürttüler

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İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Filistinli bir ailenin evini basan İsrail askerleri down sendromlu bir genci polis köpeklerine öldürttü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden Nebile Bahar, 24 yaşındaki down sendromlu oğlu Muhammed Bahar'ın annesi Nebile Bahar, oğlunun polis köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Muhammed Bahar

İSRAİL ORDUSUNDAN SKANDAL SALDIRI 70 yaşındaki Nebile Bahar, down sendromlu oğlunun ailesinin gözü önünde, İsrail ordusunca Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiya Mahallesi'ni işgali sırasında hapsedildiği bir odada polis köpeğinin saldırısına uğradığını anlattı. İsrail ordusunu evlerinin etrafını sardığını ve içeriyi fotoğraflamak istediğini belirten Bahar, sivil olduklarını haykırdıklarını ancak askerlerin polis köpekleri eşliğinde ateş açarak evlerine baskın düzenlediğini söyledi. Nebile Bahar DOWN SENDROMLU GENCİ KÖPEKLERE ÖLDÜRTTÜLER Bahar, "Köpekler bize saldırdı, içlerinden biri koltukta oturan oğlum Muhammed'e saldırdı. Köpek onu önce göğsünden, sonra da elinden ısırdı. Muhammed korkmuştu bense askerlere köpeği down sendromlu oğlumdan uzaklaştırmalarını ve oğlumun hasta olduğunu söylüyordum. Köpek, oğlum Muhammed'in göğsünü ve elini parçaladı. Onun bağırıp su isteyen sesini duyuyorduk ama kısa bir süre sonra sesi kesilince şehit olduğundan emin oldum." şeklinde konuştu. Muhammed'in sandalyesindeki kan lekeleri, bir hafta sonra cesedini bulan aile üyeleri tarafından görüntülendi