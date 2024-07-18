İsrail askerleri barbarlığın sınırını aştı: Down sendromlu genci polis köpeğine öldürttüler

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Filistinli bir ailenin evini basan İsrail askerleri down sendromlu bir genci polis köpeklerine öldürttü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden Nebile Bahar, 24 yaşındaki down sendromlu oğlu Muhammed Bahar'ın annesi Nebile Bahar, oğlunun polis köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Muhammed Bahar
İSRAİL ORDUSUNDAN SKANDAL SALDIRI
70 yaşındaki Nebile Bahar, down sendromlu oğlunun ailesinin gözü önünde, İsrail ordusunca Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiya Mahallesi'ni işgali sırasında hapsedildiği bir odada polis köpeğinin saldırısına uğradığını anlattı.
İsrail ordusunu evlerinin etrafını sardığını ve içeriyi fotoğraflamak istediğini belirten Bahar, sivil olduklarını haykırdıklarını ancak askerlerin polis köpekleri eşliğinde ateş açarak evlerine baskın düzenlediğini söyledi.
Nebile Bahar
DOWN SENDROMLU GENCİ KÖPEKLERE ÖLDÜRTTÜLER
Bahar, "Köpekler bize saldırdı, içlerinden biri koltukta oturan oğlum Muhammed'e saldırdı. Köpek onu önce göğsünden, sonra da elinden ısırdı. Muhammed korkmuştu bense askerlere köpeği down sendromlu oğlumdan uzaklaştırmalarını ve oğlumun hasta olduğunu söylüyordum. Köpek, oğlum Muhammed'in göğsünü ve elini parçaladı. Onun bağırıp su isteyen sesini duyuyorduk ama kısa bir süre sonra sesi kesilince şehit olduğundan emin oldum." şeklinde konuştu.
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KANLAR İÇİNDE ÖLMESİNİ BEKLEDİLER
Askerlerden kanlar içindeki oğluna ilk yardım yapmalarını istediğini söyleyen Nebile Bahar, askerlerin kendisine "askeri doktoru beklediklerini" söylediğini belirtti.
Ordunun kendilerinden "beyaz bayraklar" çekerek Şucaiya Mahallesi'ni terk etmelerini istediğini söyleyen Filistinli kadın, askerlerin çekilmesinin ardından evlerine döndüklerinde oğlunun kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştıklarını söyledi ve "Görünen o ki İsrail ordusu, dünyanın dikkatini onu tedavi ettikleri algısına çekmek için yaralarını beyaz gazlı bezle sarıp fotoğrafını çekmişler." dedi.
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ÇARESİZCE KÖPEĞE SESLENDİ: BIRAK BENİ CANIM
Muhammed'in kız kardeşi Sara Bahar ise down sendromlu kardeşinin masumiyeti nedeniyle kendisine saldıran köpeğin başını okşadığını ve ona "bırak beni canım" dediğini söyledi ve "İsrail ordusu, Muhammed'i bir odaya hapsetti ve kanlar içinde ölene kadar orada tuttu." şeklinde konuştu.
KARDEŞLERİ DE GÖZALTINDA
Sara, İsrail askerlerinin baskın sırasında iki kardeşini de gözaltına aldığını söyledi.
Silahların gölgesinde evlerini terk etmeye mecbur bırakıldıklarını belirten Sara, geri döndüklerinde ise İsrail tarafından öldürülmüş sivillerin cansız bedenleriyle karşılaştıklarını belirtti.