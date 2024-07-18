SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze’de İsrail soykırımı! 286 gündür devam eden saldırılarda 38 bin 848 kişi öldü

İsrail ordusu 286 gündür Gazze’de saldırılara devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 13:16 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 13:16
Gazze’de İsrail soykırımı! 286 gündür devam eden saldırılarda 38 bin 848 kişi öldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.

GAZZE'DE 286 GÜNLÜK SOYKIRIM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 3 KATLİAM

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Nijer çıkarmasının perde arkası ve Ankara’yı bekleyen fırsatlar! Al uranyumu yap altyapı | Nijer portresi %99’u Müslüman %80’i elektriksiz
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket
Donald Trump’tan sonra sıra kimde? Suikastçının telefonunda ortaya çıktı: Yeni hedef Kraliyet Ailesi mi? Günler önceden gelen mesaj
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha
TÜİK ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri açıkladı: İşte 34 mesleğin yer aldığı liste
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması
Timur Cihantimur New Jersey’e nakledildi! Şartları yine beğenmedi! Avukatlarından flaş talep: Akıl sağlığı riske atıldı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı
MASAK’ın mama lobisi raporu ortaya çıktı! İşte sokakları terörize eden sözde hayvanseverlerin 4 ayaklı çetesi
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Dumanlar bir anda kapladı
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belli oluyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Joe Biden Kovid’e yakalandı! Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor: Bir tweet attı ortalığı karıştırdı
SON DAKİKA