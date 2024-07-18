Gazze’de İsrail soykırımı! 286 gündür devam eden saldırılarda 38 bin 848 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.

GAZZE'DE 286 GÜNLÜK SOYKIRIM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 3 KATLİAM

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.