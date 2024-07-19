Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti

İsrail resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Hadid'i hedef aldı.

Bu durum, İsrail'i rahatsız etti ve resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Hadid'i hedef aldı.

Yaptığı paylaşımda Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin, 'terörist' olarak nitelediği Filistinliler tarafından öldürüldüğünü savunan İsrail, Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip olduğunu ileri sürdüğü Hadid'in Adidas'ın reklam yüzü olduğunu vurguladı.

Bella Hadid ve babası Muhammed Hadid'in sık sık Yahudilere karşı kan iftiraları ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ettiği iddiasında bulunan İsrail, "Yorumunuz var mı?" sorusunu yönelttiği Adidas'ı da yürüttüğü karalama kampanyalarına dahil etti.