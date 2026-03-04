İran, ABD ve İsrail ile tırmanan savaş sonrası sahadaki stratejisini kökten değiştirdi. Irak'taki Şii milislere ve saha komutanlarına "Tahran'dan onay almadan saldırı düzenleme" yetkisi verildi. Erbil'e gönderilen heyetin "Saldırılar artarsa Tahran'a gelmeyin, bir şey yapamayız" mesajı ise bu hamlenin açık ilanı oldu. Bu gelişme, yalnızca bir kontrol zafiyeti değil; Zagros hattında kurulmak istenen ve rafta bekleyen yeni denklem karşısında İran'ın bilinçli bir misilleme planı olarak değerlendirildi.
TAHRAN SAHAYI BIRAKTI: "ARTIK HERKES KENDİ SONUCUNA KATLANIR"
Associated Press'e konuşan kaynaklara göre İran, yıllardır sıkı şekilde yönettiği milis yapılar üzerindeki merkezi kontrolü gevşetti.
Yeni modelde:
Bu durum, bölgede tek merkezli bir yapıdan çok aktörlü ve kontrolsüz bir çatışma düzenine geçildiğini gösteriyor.
ERBİL'E AÇIK UYARI: BARZANİ HATTI HEDEFTE
İranlı heyetin Erbil'de verdiği mesaj doğrudan Kürdistan Bölgesi yönetimine, yani Barzani hattına yönelikti:
"Şikayete gelmeyin, artık müdahale edemeyiz."
Bu sözler, İran'ın yalnızca milisleri serbest bırakmadığını; aynı zamanda IKBY yönetimini de sahadaki gelişmelerle baş başa bıraktığını ortaya koydu. Irak'ın kuzeyindeki güvenlik dengesi, doğrudan Barzani ve Talabani çizgisinin kontrol ettiği alanlarla bağlantılı.
ARKA PLAN: ZAGROS'TA KURULMAK İSTENEN YENİ HAT
Bölgede yaklaşık bir ay önce gündeme gelen analizler, bu hamlenin tesadüf olmadığını gösteriyor.
Takvim'in daha önce sık sık gündeme getirdiği Suriye'de kurulamayan yapıların bu kez İran'ın batısındaki Zagros hattına kaydırılmak istendiği; PKK'nın İran kolu PJAK başta olmak üzere çeşitli silahlı yapıların yeni bir ittifak zemini oluşturduğu ifade ediliyor.
Bu planın temel hedefleri:
AYNI SENARYO, FARKLI SAHA
Suriye'de terör örgütü YPG üzerinden yürütülen ademi merkeziyetçi modelin, bu kez PJAK ve benzeri yapılar üzerinden İran sahasına taşınmaya çalışıldığı sık sık gündeme geldi.
İsimler değişse de yöntem aynı:
Bu durum, bölgedeki güvenlik denkleminde terör örgütü PKK/PJAK çizgisinin yalnızca bir örgüt değil, daha geniş bir jeopolitik planın parçası olarak kullanıldığı eleştirilerini güçlendirdi.
ABD-İSRAİL HATTI VE SİYASİ TEMASLAR
Son dönemde:
Zagros hattının yalnızca yerel değil, küresel bir güç mücadelesine sahne olduğunu ortaya koyuyor.
İRAN'IN STRATEJİSİ: DOĞRUDAN DEĞİL, DOLAYLI DARBE
Tahran'ın attığı adım klasik bir askeri hamle değil.
İran:
Bu durum, İran'ın asimetrik misilleme modeline geçerek ABD ve İsrail'in terör örgütleri üzerinden kurmak istediği kaos planını sahada bozma hamlesi olarak değerlendirildi.