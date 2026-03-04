CANLI YAYIN
Geri

Tahran strateji değiştirdi: Irak'taki Şii milislere saldırı yetkisi verdi

İran, Irak’taki Şii milisler üzerindeki kontrolünü gevşeterek saha komutanlarına doğrudan saldırı yetkisi verdi. Erbil’e iletilen “Şikayete gelmeyin” mesajı, Zagros hattında kurulmak istenen ABD ve İsrail destekli terör denklemine karşı sahadan verilen sert bir misilleme olarak değerlendirildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İran, Irak'taki müttefiki Şii milislere Tahran'dan onay almaksızın saldırı düzenleme yetkisi verdi.
  • Erbil'i ziyaret eden bir İran heyeti, saldırılar karşısında artık müdahale edemeyeceklerini Kürdistan Bölgesi yönetimine iletti.
  • Bu strateji değişikliğinin, ABD ve İsrail'in Zagros Dağları hattında PJAK gibi gruplarla yeni bir cephe oluşturma planına karşı bir hamle olduğu belirtildi.
  • Tahran, doğrudan çatışma yerine vekil güçlerini serbest bırakarak bölgedeki gerilimi artırma ve riskleri dağıtma stratejisi izliyor.
  • Haberde, ABD ve İsrail'in Zagros hattındaki gelişmelerle bağlantılı olarak Barzani ve Talabani yönetimiyle temas kurduğu ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail ile tırmanan savaş sonrası sahadaki stratejisini kökten değiştirdi. Irak'taki Şii milislere ve saha komutanlarına "Tahran'dan onay almadan saldırı düzenleme" yetkisi verildi. Erbil'e gönderilen heyetin "Saldırılar artarsa Tahran'a gelmeyin, bir şey yapamayız" mesajı ise bu hamlenin açık ilanı oldu. Bu gelişme, yalnızca bir kontrol zafiyeti değil; Zagros hattında kurulmak istenen ve rafta bekleyen yeni denklem karşısında İran'ın bilinçli bir misilleme planı olarak değerlendirildi.

TAHRAN SAHAYI BIRAKTI: "ARTIK HERKES KENDİ SONUCUNA KATLANIR"

Associated Press'e konuşan kaynaklara göre İran, yıllardır sıkı şekilde yönettiği milis yapılar üzerindeki merkezi kontrolü gevşetti.

Yeni modelde:

  • Komutanlar Tahran'dan onay almadan saldırı düzenleyebilecek
  • Milis gruplar bağımsız hareket edecek
  • Operasyonlar sahadan yönetilecek

Bu durum, bölgede tek merkezli bir yapıdan çok aktörlü ve kontrolsüz bir çatışma düzenine geçildiğini gösteriyor.

ERBİL'E AÇIK UYARI: BARZANİ HATTI HEDEFTE

İranlı heyetin Erbil'de verdiği mesaj doğrudan Kürdistan Bölgesi yönetimine, yani Barzani hattına yönelikti:

"Şikayete gelmeyin, artık müdahale edemeyiz."

Bu sözler, İran'ın yalnızca milisleri serbest bırakmadığını; aynı zamanda IKBY yönetimini de sahadaki gelişmelerle baş başa bıraktığını ortaya koydu. Irak'ın kuzeyindeki güvenlik dengesi, doğrudan Barzani ve Talabani çizgisinin kontrol ettiği alanlarla bağlantılı.

ARKA PLAN: ZAGROS'TA KURULMAK İSTENEN YENİ HAT

Bölgede yaklaşık bir ay önce gündeme gelen analizler, bu hamlenin tesadüf olmadığını gösteriyor.

Takvim'in daha önce sık sık gündeme getirdiği Suriye'de kurulamayan yapıların bu kez İran'ın batısındaki Zagros hattına kaydırılmak istendiği; PKK'nın İran kolu PJAK başta olmak üzere çeşitli silahlı yapıların yeni bir ittifak zemini oluşturduğu ifade ediliyor.

Bu planın temel hedefleri:

  • İran içinde baskı oluşturmak
  • Sınır hattında kontrol alanı kurmak
  • Bölgeyi parçalı bir güvenlik kuşağına dönüştürmek

AYNI SENARYO, FARKLI SAHA

Suriye'de terör örgütü YPG üzerinden yürütülen ademi merkeziyetçi modelin, bu kez PJAK ve benzeri yapılar üzerinden İran sahasına taşınmaya çalışıldığı sık sık gündeme geldi.

İsimler değişse de yöntem aynı:

  • Vekil silahlı yapılar
  • Sınır hattında alan kazanımı
  • Merkezi otoriteyi zayıflatma

Bu durum, bölgedeki güvenlik denkleminde terör örgütü PKK/PJAK çizgisinin yalnızca bir örgüt değil, daha geniş bir jeopolitik planın parçası olarak kullanıldığı eleştirilerini güçlendirdi.

ABD-İSRAİL HATTI VE SİYASİ TEMASLAR

Son dönemde:

  • ABD'nin bölgedeki silahlı yapılara dolaylı destek arayışları
  • İsrail'in sınır hattındaki gelişmeleri yakından takip etmesi
  • Barzani ve Talabani hattıyla kurulan temaslar

Zagros hattının yalnızca yerel değil, küresel bir güç mücadelesine sahne olduğunu ortaya koyuyor.

İRAN'IN STRATEJİSİ: DOĞRUDAN DEĞİL, DOLAYLI DARBE

Tahran'ın attığı adım klasik bir askeri hamle değil.

İran:

  • Doğrudan cephe açmak yerine sahayı ısıtıyor
  • Milisleri serbest bırakarak risk dağıtıyor
  • Bölgedeki tüm aktörlere "bedel ödersiniz" mesajı veriyor

Bu durum, İran'ın asimetrik misilleme modeline geçerek ABD ve İsrail'in terör örgütleri üzerinden kurmak istediği kaos planını sahada bozma hamlesi olarak değerlendirildi.

35.000 fitte sınıf farkı büyüyor: Zengin yolcuya lüks ekonomiye dar alan
SONRAKİ HABER

35.000 fit yükseklikte derinleşen sınıf farkı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler