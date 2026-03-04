Bu strateji değişikliğinin, ABD ve İsrail'in Zagros Dağları hattında PJAK gibi gruplarla yeni bir cephe oluşturma planına karşı bir hamle olduğu belirtildi.

İran, ABD ve İsrail ile tırmanan savaş sonrası sahadaki stratejisini kökten değiştirdi. Irak'taki Şii milislere ve saha komutanlarına "Tahran'dan onay almadan saldırı düzenleme" yetkisi verildi. Erbil'e gönderilen heyetin "Saldırılar artarsa Tahran'a gelmeyin, bir şey yapamayız" mesajı ise bu hamlenin açık ilanı oldu. Bu gelişme, yalnızca bir kontrol zafiyeti değil; Zagros hattında kurulmak istenen ve rafta bekleyen yeni denklem karşısında İran'ın bilinçli bir misilleme planı olarak değerlendirildi.