Telegraph haberine göre, son yıllarda havayolları uçak içi kabin dağılımlarını yeniden şekillendirerek daha fazla business ve birinci sınıf koltuğa yer vermeye başladı. Bu değişim, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden yolcuların konfor ve deneyime daha fazla harcama yapmasıyla hız kazandı. Buna karşılık ekonomi sınıfında koltuk aralıkları küçülürken, ücretsiz hizmetler de önemli ölçüde azaltıldı.
KABİN KONFİGÜRASYONLARI STRATEJİK BİR SIR
Havayolları, yeni veya yenilenen uçaklarında en son koltukları, süitleri ve hatta bazı durumlarda duşları tanıtmayı severken uçakların kabin yerleşimini son ana kadar gizli tutuyor. Bunun nedeni, koltuk dağılımının şirketin pazar stratejisini ortaya koyması ve rekabet avantajı sağlaması.
Bu durumun son örneklerinden biri British Airways'in yenilenen Airbus A380 filosu oldu. Sızdırılan koltuk planına göre şirket, lüks kabin kapasitesini ciddi şekilde artırırken ekonomi sınıfını küçültüyor.
Alt güvertede 12 birinci sınıf süit ve 84 koltuklu premium ekonomi (World Traveller Plus) bulunacak. Üst güverte tamamen 110 business class süite ayrılırken, ekonomi sınıfı (World Traveller) sadece 215 koltukla sınırlı kalacak. Böylece lüks kabinler toplam koltukların neredeyse yarısını oluşturacak.
EKONOMİ SINIFINDA GERİLEME
Premium segment büyürken ekonomi sınıfında gerileme dikkat çekiyor. 1970'lerde Boeing 747 ile sunulan 34-35 inç koltuk aralığı, günümüzde birçok havayolunda 31 inçe kadar düştü.
Bununla birlikte:
PREMIUMLAŞTIRMA DALGASI HIZLANIYOR
Havacılık sektöründe birçok büyük oyuncu benzer stratejiler izliyor:
Bazı havayolları birinci sınıfı yeniden ön plana çıkarıyor. Qatar Airways, daha önce kaldırmayı planladığı birinci sınıfı geri getirirken, Etihad dar gövdeli uçaklarında bile birinci sınıf süitler sunmaya başladı.
BUSINESS CLASS İÇİNDE YENİ "MİNİ BİRİNCİ SINIF"
Birinci sınıf sunmayan bazı havayolları ise business class içinde daha geniş ve lüks "özel süitler" geliştiriyor.
Örneğin:
Bu süitlerde daha büyük yataklar, geniş ekranlar ve özel yemek deneyimleri dikkat çekiyor.
TALEP BEKLENENDEN GÜÇLÜ
Havayolu yöneticilerine göre premium seyahate olan talep beklenenden daha güçlü. Üst gelir grubundaki yolcular, ekonomik dalgalanmalara rağmen deneyime harcama yapmaya devam ediyor.
Sektör temsilcileri, pandemi sonrası dönemde olduğu gibi talebin yeniden hızla artabileceğini öngörüyor.
EKONOMİ YOLCULARI İÇİN UMUT VAR MI?
Tüm bu gelişmelere rağmen ekonomi sınıfı yolcular için bazı iyileştirmeler de gündemde:
Emirates'in yenilenen ekonomi kabinlerinin, 2027'de hizmete girmesi beklenen Boeing 777X uçaklarında yer alması planlanıyor.
GÖKYÜZÜNDE SINIFSAL AYRIM DERİNLEŞİYOR
Havayolu sektöründe premiumlaşma trendi hız kesmeden devam ederken, uçak içindeki sınıfsal fark da giderek belirginleşiyor. Daha fazla ödeme yapabilen yolcular için konfor ve ayrıcalıklar artarken, ekonomi sınıfı yolcular daha dar alan ve sınırlı hizmetle seyahat etmeye alışmak zorunda kalıyor.
(Telegraph, Takvim foto arşiv)