Bazı havayolları business class içinde daha geniş ve lüks özel süitler geliştirirken Qatar Airways ve Etihad birinci sınıfı yeniden ön plana çıkarıyor.

Ekonomi sınıfında 1970'lerde 34-35 inç olan koltuk aralığı günümüzde 31 inçe düşerken ikramlar azaltıldı ve en ucuz biletlerde bagaj hakkı kaldırıldı.

United Airlines, Delta, Qantas ve Emirates gibi büyük havayolları yeni uçaklarında premium koltuk oranını yükseltirken ekonomi sınıfı kapasitesini düşürüyor.

Telegraph haberine göre, son yıllarda havayolları uçak içi kabin dağılımlarını yeniden şekillendirerek daha fazla business ve birinci sınıf koltuğa yer vermeye başladı. Bu değişim, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden yolcuların konfor ve deneyime daha fazla harcama yapmasıyla hız kazandı. Buna karşılık ekonomi sınıfında koltuk aralıkları küçülürken, ücretsiz hizmetler de önemli ölçüde azaltıldı.

KABİN KONFİGÜRASYONLARI STRATEJİK BİR SIR

Havayolları, yeni veya yenilenen uçaklarında en son koltukları, süitleri ve hatta bazı durumlarda duşları tanıtmayı severken uçakların kabin yerleşimini son ana kadar gizli tutuyor. Bunun nedeni, koltuk dağılımının şirketin pazar stratejisini ortaya koyması ve rekabet avantajı sağlaması.

Bu durumun son örneklerinden biri British Airways'in yenilenen Airbus A380 filosu oldu. Sızdırılan koltuk planına göre şirket, lüks kabin kapasitesini ciddi şekilde artırırken ekonomi sınıfını küçültüyor.

Alt güvertede 12 birinci sınıf süit ve 84 koltuklu premium ekonomi (World Traveller Plus) bulunacak. Üst güverte tamamen 110 business class süite ayrılırken, ekonomi sınıfı (World Traveller) sadece 215 koltukla sınırlı kalacak. Böylece lüks kabinler toplam koltukların neredeyse yarısını oluşturacak.