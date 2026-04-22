CANLI YAYIN
Geri

35.000 fitte sınıf farkı büyüyor: Zengin yolcuya lüks ekonomiye dar alan

Havayolu şirketleri, ekonomi sınıfı kabinlerini küçültürken business ve birinci sınıf yolculara yönelik ayrıcalıkları artıran bir “premiumlaştırma” stratejisine hız verdi. Yeni nesil uçaklarda lüks koltukların payı artarken, ekonomi sınıfı yolcular için alan ve hizmetler giderek daralıyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • British Airways yenilenen Airbus A380 filosunda lüks kabin kapasitesini artırırken ekonomi sınıfı koltuk sayısını 215'e düşürecek ve premium koltuklar toplam kapasitenin neredeyse yarısını oluşturacak.
  • Havayolları son yıllarda uçak içi kabin dağılımlarını yeniden şekillendirerek business ve birinci sınıf koltuk sayısını artırırken ekonomi sınıfında koltuk aralıklarını küçültüyor ve ücretsiz hizmetleri azaltıyor.
  • United Airlines, Delta, Qantas ve Emirates gibi büyük havayolları yeni uçaklarında premium koltuk oranını yükseltirken ekonomi sınıfı kapasitesini düşürüyor.
  • Ekonomi sınıfında 1970'lerde 34-35 inç olan koltuk aralığı günümüzde 31 inçe düşerken ikramlar azaltıldı ve en ucuz biletlerde bagaj hakkı kaldırıldı.
  • Bazı havayolları business class içinde daha geniş ve lüks özel süitler geliştirirken Qatar Airways ve Etihad birinci sınıfı yeniden ön plana çıkarıyor.

Telegraph haberine göre, son yıllarda havayolları uçak içi kabin dağılımlarını yeniden şekillendirerek daha fazla business ve birinci sınıf koltuğa yer vermeye başladı. Bu değişim, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden yolcuların konfor ve deneyime daha fazla harcama yapmasıyla hız kazandı. Buna karşılık ekonomi sınıfında koltuk aralıkları küçülürken, ücretsiz hizmetler de önemli ölçüde azaltıldı.

KABİN KONFİGÜRASYONLARI STRATEJİK BİR SIR

Havayolları, yeni veya yenilenen uçaklarında en son koltukları, süitleri ve hatta bazı durumlarda duşları tanıtmayı severken uçakların kabin yerleşimini son ana kadar gizli tutuyor. Bunun nedeni, koltuk dağılımının şirketin pazar stratejisini ortaya koyması ve rekabet avantajı sağlaması.

Bu durumun son örneklerinden biri British Airways'in yenilenen Airbus A380 filosu oldu. Sızdırılan koltuk planına göre şirket, lüks kabin kapasitesini ciddi şekilde artırırken ekonomi sınıfını küçültüyor.

Alt güvertede 12 birinci sınıf süit ve 84 koltuklu premium ekonomi (World Traveller Plus) bulunacak. Üst güverte tamamen 110 business class süite ayrılırken, ekonomi sınıfı (World Traveller) sadece 215 koltukla sınırlı kalacak. Böylece lüks kabinler toplam koltukların neredeyse yarısını oluşturacak.

EKONOMİ SINIFINDA GERİLEME

Premium segment büyürken ekonomi sınıfında gerileme dikkat çekiyor. 1970'lerde Boeing 747 ile sunulan 34-35 inç koltuk aralığı, günümüzde birçok havayolunda 31 inçe kadar düştü.

Bununla birlikte:

  • Bazı uzun menzilli uçuşlarda koltuklar artık yatırılamıyor
  • İkramlar azaltıldı veya kaldırıldı
  • Kısa mesafeli uçuşlarda ücretsiz yemek hizmeti büyük ölçüde sona erdi
  • En ucuz biletlerde bagaj hakkı çoğu zaman bulunmuyor

PREMIUMLAŞTIRMA DALGASI HIZLANIYOR

Havacılık sektöründe birçok büyük oyuncu benzer stratejiler izliyor:

  • United Airlines'ın yeni Boeing 787 uçakları, şirket tarihindeki en yüksek premium koltuk oranına sahip.
  • Delta'nın yeni A350-1000 uçaklarında lüks ve ekonomi koltukları neredeyse yarı yarıya olacak.
  • Qantas'ın yeni A350 modelinde ekonomi sınıfı yalnızca 140 koltukla sınırlı kalacak.
  • Emirates, premium ekonomi sınıfını genişleterek A380 uçaklarında ekonomi kapasitesini %22 azaltacak.

Bazı havayolları birinci sınıfı yeniden ön plana çıkarıyor. Qatar Airways, daha önce kaldırmayı planladığı birinci sınıfı geri getirirken, Etihad dar gövdeli uçaklarında bile birinci sınıf süitler sunmaya başladı.

BUSINESS CLASS İÇİNDE YENİ "MİNİ BİRİNCİ SINIF"

Birinci sınıf sunmayan bazı havayolları ise business class içinde daha geniş ve lüks "özel süitler" geliştiriyor.

Örneğin:

  • Virgin Atlantic, Retreat Süitleri ile business class'ın üst segmentini oluşturuyor
  • United, Polaris Studio süitlerinde daha geniş alan ve üst düzey ikramlar sunuyor

Bu süitlerde daha büyük yataklar, geniş ekranlar ve özel yemek deneyimleri dikkat çekiyor.

TALEP BEKLENENDEN GÜÇLÜ

Havayolu yöneticilerine göre premium seyahate olan talep beklenenden daha güçlü. Üst gelir grubundaki yolcular, ekonomik dalgalanmalara rağmen deneyime harcama yapmaya devam ediyor.

Sektör temsilcileri, pandemi sonrası dönemde olduğu gibi talebin yeniden hızla artabileceğini öngörüyor.

EKONOMİ YOLCULARI İÇİN UMUT VAR MI?

Tüm bu gelişmelere rağmen ekonomi sınıfı yolcular için bazı iyileştirmeler de gündemde:

  • United, ekstra diz mesafesi sunan Economy Plus kabinini genişletiyor
  • Yeni "Relax Row" konseptiyle ekonomi sınıfında yatılabilen koltuklar sunulması planlanıyor
  • Delta, standart ekonomi koltuklarında diz mesafesini artırmayı hedefliyor
  • Emirates, ekonomi sınıfını daha konforlu hale getirmek için yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor

Emirates'in yenilenen ekonomi kabinlerinin, 2027'de hizmete girmesi beklenen Boeing 777X uçaklarında yer alması planlanıyor.

GÖKYÜZÜNDE SINIFSAL AYRIM DERİNLEŞİYOR

Havayolu sektöründe premiumlaşma trendi hız kesmeden devam ederken, uçak içindeki sınıfsal fark da giderek belirginleşiyor. Daha fazla ödeme yapabilen yolcular için konfor ve ayrıcalıklar artarken, ekonomi sınıfı yolcular daha dar alan ve sınırlı hizmetle seyahat etmeye alışmak zorunda kalıyor.

(Telegraph, Takvim foto arşiv)

