İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı

İngiltere, 2 yaş altına ekranı tamamen yasaklarken, 5 yaşa kadar olan çocuklara günlük 1 saat sınırı getirdi. Yemekte ve uykudan önce ekran kullanımına son verilirken, hızlı içeriklere ve yapay zekâ oyuncaklara da kapı kapandı. Bilim insanlarına göre bu tür içerikler çocuk beynini aşırı uyararak kalp atışını hızlandırıyor ve ileride duygusal problemleri tetikleyebiliyor.

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı
  • İngiltere'de 27 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle 2 yaş altı çocukların tek başına ekran kullanması yasaklanacak.
  • Yeni kurallar, 2 ile 5 yaş arasındaki çocukların günlük ekran süresini en fazla bir saat ile sınırlandıracak.
  • Düzenleme kapsamında yemek sırasında, uyku öncesi son bir saatte ekran kullanımı ve ebeveynsiz içerik izlenmesi de yasaklandı.
  • Yetkililer, çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kısa sosyal medya videoları ve yapay zeka destekli oyuncakların da kaldırılmasını önerdi.
  • Kararlar, University of East London gibi kurumların hızlı ekran içeriklerinin çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dair bilimsel araştırmalarına dayandırıldı.

İngiltere'den çocuklara ekran kısıtı: 2 yaş altına yasak, 5 yaşa süre sınırı

Yeni düzenleme 27 Mart 2026'da yürürlüğe giriyor: Küçük çocuklara tek başına ekran yasaklanırken, 2–5 yaş grubuna günde en fazla 1 saat izin verilecek.

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı-2

2 YAŞ ALTINA "SIFIR EKRAN" KARARI

İngiltere'de çocukların ekran kullanımına yönelik yeni kurallar açıklandı. 27 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 2 yaş altındaki çocukların tek başına ekran kullanması tamamen yasaklandı.

Bu yaş grubunda yalnızca aile bireyleriyle yapılan kısa video görüşmelerine istisna tanınacak.

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı-3

5 YAŞA KADAR GÜNDE 1 SAAT SINIRI

Yeni kurallara göre, 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için günlük ekran süresi en fazla 1 saat ile sınırlandırıldı.

Ayrıca:

  • Yemek sırasında ekran kullanımı yasaklandı
  • Uyku öncesi son 1 saatte ekran tamamen kaldırıldı
  • İçeriklerin ebeveyn eşliğinde izlenmesi zorunlu hale getirildi

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı-4

SOSYAL MEDYA VİDEOLARI VE "AI OYUNCAKLAR" YASAK

Yetkililer, hızlı tempolu içeriklerin çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek,
kısa sosyal medya videoları ve yapay zeka destekli oyuncakların tamamen kaldırılmasını önerdi.

Uzmanlar özellikle hızlı sahne değişimlerinin çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı-5

BİLİMSEL UYARI: BEYİN 10 KAT DAHA YAVAŞ

Araştırmalar, küçük çocukların beyinlerinin bilgiyi yetişkinlere göre 10 kat daha yavaş işlediğini ortaya koydu.

University of East London araştırmacılarına göre, hızlı ekran içerikleri çocukları fiziksel olarak hareketsiz olsalar bile "savaş ya da kaç" tepkisine sokabiliyor.

Bu durum:

  • Kalp atışını hızlandırıyor
  • Enerji seviyesini yükseltiyor
  • Duygusal dengesizliklere zemin hazırlıyor

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı: Yeni ekran kuralları açıklandı-6

UZMANLAR UYARDI: "KRİZİ BASTIRMAK İÇİN EKRAN VERMEYİN"

Araştırmacılar, çocukların öfke nöbetlerini bastırmak için ekran verilmesinin kısa vadede işe yarasa da uzun vadede daha fazla davranış sorunu oluşturabileceğini belirtti.

Bu yöntemin çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

AİLELER İÇİN ZOR AMA GEREKLİ

Uzmanlara göre, tablet ya da telefonun elinden alınmasıyla başlayan krizler ebeveynler için zorlayıcı olsa da, yeni düzenleme bilimsel verilerle desteklenen bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.

Yeni kuralların, çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini korumayı hedeflediği belirtiliyor.

