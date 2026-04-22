University of East London araştırmacılarına göre, hızlı ekran içerikleri çocukları fiziksel olarak hareketsiz olsalar bile "savaş ya da kaç" tepkisine sokabiliyor.

Araştırmalar, küçük çocukların beyinlerinin bilgiyi yetişkinlere göre 10 kat daha yavaş işlediğini ortaya koydu.

UZMANLAR UYARDI: "KRİZİ BASTIRMAK İÇİN EKRAN VERMEYİN"

Araştırmacılar, çocukların öfke nöbetlerini bastırmak için ekran verilmesinin kısa vadede işe yarasa da uzun vadede daha fazla davranış sorunu oluşturabileceğini belirtti.

Bu yöntemin çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

AİLELER İÇİN ZOR AMA GEREKLİ

Uzmanlara göre, tablet ya da telefonun elinden alınmasıyla başlayan krizler ebeveynler için zorlayıcı olsa da, yeni düzenleme bilimsel verilerle desteklenen bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.

Yeni kuralların, çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini korumayı hedeflediği belirtiliyor.