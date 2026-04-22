İngiltere'den çocuklara ekran kısıtı: 2 yaş altına yasak, 5 yaşa süre sınırı
Yeni düzenleme 27 Mart 2026'da yürürlüğe giriyor: Küçük çocuklara tek başına ekran yasaklanırken, 2–5 yaş grubuna günde en fazla 1 saat izin verilecek.
2 YAŞ ALTINA "SIFIR EKRAN" KARARI
İngiltere'de çocukların ekran kullanımına yönelik yeni kurallar açıklandı. 27 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 2 yaş altındaki çocukların tek başına ekran kullanması tamamen yasaklandı.
Bu yaş grubunda yalnızca aile bireyleriyle yapılan kısa video görüşmelerine istisna tanınacak.
5 YAŞA KADAR GÜNDE 1 SAAT SINIRI
Yeni kurallara göre, 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için günlük ekran süresi en fazla 1 saat ile sınırlandırıldı.
Ayrıca:
SOSYAL MEDYA VİDEOLARI VE "AI OYUNCAKLAR" YASAK
Yetkililer, hızlı tempolu içeriklerin çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek,
kısa sosyal medya videoları ve yapay zeka destekli oyuncakların tamamen kaldırılmasını önerdi.
Uzmanlar özellikle hızlı sahne değişimlerinin çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.
BİLİMSEL UYARI: BEYİN 10 KAT DAHA YAVAŞ
Araştırmalar, küçük çocukların beyinlerinin bilgiyi yetişkinlere göre 10 kat daha yavaş işlediğini ortaya koydu.
University of East London araştırmacılarına göre, hızlı ekran içerikleri çocukları fiziksel olarak hareketsiz olsalar bile "savaş ya da kaç" tepkisine sokabiliyor.
Bu durum:
UZMANLAR UYARDI: "KRİZİ BASTIRMAK İÇİN EKRAN VERMEYİN"
Araştırmacılar, çocukların öfke nöbetlerini bastırmak için ekran verilmesinin kısa vadede işe yarasa da uzun vadede daha fazla davranış sorunu oluşturabileceğini belirtti.
Bu yöntemin çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
AİLELER İÇİN ZOR AMA GEREKLİ
Uzmanlara göre, tablet ya da telefonun elinden alınmasıyla başlayan krizler ebeveynler için zorlayıcı olsa da, yeni düzenleme bilimsel verilerle desteklenen bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.
Yeni kuralların, çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini korumayı hedeflediği belirtiliyor.