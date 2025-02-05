Suriye’de PYD/YPG için yolun sonu: ABD de terk ediyor! Pentagon’da çekilme hazırlığı

ABD basını Pentagon'un Suriye'deki askerleri çekmeye hazırlandığını duyurdu. NBC News'in iddiasına göre Pentagon, 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için plan hazırladı.

Pentagon, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD SURİYE'DEN ASKER Mİ ÇEKİYOR? PYD/YPG İÇİN YOLUN SONU

NBC News'a konuşan Başkan Donald Trump'a yakın yetkililer, ABD'nin yakın zamanda Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini belirtti. ABD'nin çekilmesi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PYD için de yolun sonu geliyor.

Türkiye'nin 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için düzenlediği operasyonlar ve son olarak da Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/ PYD köşeye sıkıştı.

İSRAİL'DEN YARDIM DİLENİYORLAR

Köşeye sıkışan terör örgütü her fırsatta İsrail'den yardım dileniyor. Hal böyleyken terör örgütünü besleyen ABD'nin bölgeden çekilmesi de PYD/YPG'nin sonunu getirecek hamlelerden biri olarak görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

30, 60 VEYA 90 GÜN İÇİNDE

ABD gazetesine göre Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını yazdı.

WALZ'UN KARARGAHTA GİZLİ MESAİSİ

ABD savunma yetkililerine göre Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, cuma gününü Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Komutanlığı karargahında geçirdi. Üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu hakkında brifingler aldı.

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, AFP

BEYAZ SARAY SESSİZ

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki ABD güçlerinin potansiyel olarak azaltılmasının brifingin konusu olmadığını ve Waltz'un ziyaretinin amacının bu olmadığını söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi, "NSA Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi iyi oldu" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini, Ürdün Kralı Abdullah'ın da önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

Pentagon sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.