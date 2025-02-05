SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Suriye’de PYD/YPG için yolun sonu: ABD de terk ediyor! Pentagon’da çekilme hazırlığı

ABD basını Washington’un Suriye’den ABD askerini çekmeye hazırlandığını iddia etti. NBC News’in haberine göre Trump’a yakın yetkililer, Pentagon’un 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye’den asker çekmeye yönelik hazırlık yaptığını söyledi. ABD’nin çekileceğine yönelik iddia ile Washington’un beslediği ve son dönemde köşeye sıkışan terör örgütü PYD/YPG için de yolun sonu geliyor. İşte ABD’li yetkililerin iddiası ve Beyaz Saray’dan gelen açıklama…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:21
Suriye’de PYD/YPG için yolun sonu: ABD de terk ediyor! Pentagon’da çekilme hazırlığı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD basını Pentagon'un Suriye'deki askerleri çekmeye hazırlandığını duyurdu. NBC News'in iddiasına göre Pentagon, 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için plan hazırladı.

    Pentagon, Takvim Fotoğraf ArşiviPentagon, Takvim Fotoğraf Arşivi

    ABD SURİYE'DEN ASKER Mİ ÇEKİYOR? PYD/YPG İÇİN YOLUN SONU

    NBC News'a konuşan Başkan Donald Trump'a yakın yetkililer, ABD'nin yakın zamanda Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini belirtti. ABD'nin çekilmesi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PYD için de yolun sonu geliyor.

    Misak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsraile yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriyede bize yardım edinMisak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsraile yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriyede bize yardım edin

    Türkiye'nin 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için düzenlediği operasyonlar ve son olarak da Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/ PYD köşeye sıkıştı.

    İSRAİL'DEN YARDIM DİLENİYORLAR

    Köşeye sıkışan terör örgütü her fırsatta İsrail'den yardım dileniyor. Hal böyleyken terör örgütünü besleyen ABD'nin bölgeden çekilmesi de PYD/YPG'nin sonunu getirecek hamlelerden biri olarak görülüyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

    30, 60 VEYA 90 GÜN İÇİNDE

    ABD gazetesine göre Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını yazdı.

    WALZ'UN KARARGAHTA GİZLİ MESAİSİ

    ABD savunma yetkililerine göre Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, cuma gününü Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Komutanlığı karargahında geçirdi. Üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu hakkında brifingler aldı.

    Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, AFPTrump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, AFP

    BEYAZ SARAY SESSİZ

    Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki ABD güçlerinin potansiyel olarak azaltılmasının brifingin konusu olmadığını ve Waltz'un ziyaretinin amacının bu olmadığını söyledi.

    Beyaz Saray yetkilisi, "NSA Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi iyi oldu" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini, Ürdün Kralı Abdullah'ın da önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

    Pentagon sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

    CENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdıCENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
    CENTCOM PKK'ya gitti Blinken Türkiye'ye geliyor! ABD'de "Suriye" sancısı... YPG'yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Başka Bir Gün
    Suriye’de PYD/YPG için yolun sonu: ABD de terk ediyor! Pentagon’da çekilme hazırlığı
    İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE
    Netanyahu’dan Trump’a altın çağrı cihazı! Hizbullah’a telsiz saldırısına gönderme
    Ankara’da Erdoğan-Steinmeir zirvesi! En önemli gündem: Eurofighter’lar! Türkiye fiyat bekliyor...
    Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...
    Menekşe Güven olayında yeni gelişme! Müge Anlı’dan o olay sonrası karar: Bu dosyaya bakamayacağım
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Narin cinayetinde flaş iddia: Suçu Salim’e yıkacaklar! Baba Arif Güran’dan açıklama: İsterlerse Edirne’ye versinler
    CANLI | Beyaz Saray’da kara buluşma: Trump ve Netanyahu’dan Gazze’yi ilhak planı: ABD ordu mu gönderecek?
    Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 Şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!