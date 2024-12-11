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Trump'ın yeni diplomatik hamlesi: Ankara Büyükelçiliği için adayını belirledi

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 04:03 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 04:03
Trump’ın yeni diplomatik hamlesi: Ankara Büyükelçiliği için adayını belirledi

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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Donald Trump ( AA) Donald Trump ( AA)

ANKARA BÜYÜKELÇİ ADAYINI DUYURDU

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadesini kullandı.

Tom Barrack ( AA) Tom Barrack ( AA)

Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

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