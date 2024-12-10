Netanyahu hakim karşısında! Yolsuzluk davasında ilk kez ifade verdi: Yeraltında İHA korkusu

NETANYAHU İSRAİL BASININI SUÇLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki gelişmeler ve "7 cephede verdikleri savaşa" odaklanması gerektiğini savunarak, mahkemede ifade vermesinin bunu zorlaştırdığını öne sürdü.

"İsrail'i ve devleti yedi (savaş) cephesinde yönetiyorum ve tüm bunları aynı anda yapabileceğimi düşündüm ve hala düşünüyorum." diyen Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

Birkaç gün önce bölgemizde bir deprem oldu. Orta Doğu'nun çehresini çoktan değiştirdik ve bunun küresel etkileri var. Dikkatimi gerektiriyor. Ülkenin ihtiyaçları ile davanın ihtiyaçları arasında bir denge bulmak mümkün.

NETANYAHU'DAN ŞAKA GİBİ SAVUNMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, makamını şahsi menfaati için kullandığı yönündeki iddiaların “tamamen saçma” olduğunu öne sürerek, "Gece gündüz çalışıyorum, gece 1 veya 2'de yatağa giriyorum, ailemi ve çocuklarımı görmeye neredeyse hiç vaktim olmuyor, bu da ödenmesi gereken büyük bir bedel." dedi.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddialarına ilişkin Netanyahu şunları söyledi:

Bazen bir puroyla oturuyorum ve hepsini içemiyorum çünkü toplantılar arasında içiyorum. Şampanyadan nefret ediyorum, içemiyorum.

NETANYAHU'DAN İSRAİL BASININA SUÇLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi kritik ulusal meselelerle uğraşırken basının olumsuz haberler yaydığını öne sürdü.

Eşi Sara'nın da benzer şekilde basın tarafından itibar suikastına uğradığını öne süren Netanyahu, "(Sara) kanser hastalarını, yalnız askerleri ziyarete gider." dedi.

Netanyahu, ifadesi sırasında kendisine iletilen bir notun ardından "ulusal güvenlik" çerçevesinde olduğu bildirilen bir meseleyle ilgilenmek için mahkeme salonundan çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baş avukatı Amit Hadad, Başbakanın ifadesinden önce Kudüs Bölge Mahkemesinde yolsuzluk davasına ilişkin konuşma yaptı.

Hadad, Netanyahu’ya karşı açılan üç davada da iddianamede "çok sayıda boşluk ve alışılmadık yön" olduğunu ileri sürdü.

Shaul Elovitch’in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlamasına ilişkin Hadad, Netanyahu ile Elovitch arasında "böyle bir anlaşmaya vardıkları resmi bir anlaşma veya diyalog olmadığını" iddia etti.