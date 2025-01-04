Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile cuma günü iki ülke arasındaki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.
KRİTİK KONU SINIR ÇATIŞMALARI
Görüşmede, Suriye ve Lübnan arasındaki son gelişmeler, Bekaa bölgelerindeki sınırda yaşanan çatışmalar gibi acil konula ele alındı.
El-Şara, Suriye makamlarının sükuneti sağlamak ve çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldığını doğruladı.
EL-ŞARA'DAN MİKATİ'YE DAVET
Görüşmenin sonunda El-Şara, Mikati'yi ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla Suriye'ye davet etti.