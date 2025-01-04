Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile cuma günü iki ülke arasındaki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Reuters

KRİTİK KONU SINIR ÇATIŞMALARI

Görüşmede, Suriye ve Lübnan arasındaki son gelişmeler, Bekaa bölgelerindeki sınırda yaşanan çatışmalar gibi acil konula ele alındı.

El-Şara, Suriye makamlarının sükuneti sağlamak ve çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldığını doğruladı.

EL-ŞARA'DAN MİKATİ'YE DAVET

Görüşmenin sonunda El-Şara, Mikati'yi ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla Suriye'ye davet etti.