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Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme

Suriye’nin yeni lideri Ahmed el-Şara ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı. El-Şara ile Mikati sınır çatışmaları hakkında da konuşurken görüşmenin sonunda El-Şara, Mikati’yi ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla Suriye’ye davet etti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:37
Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme

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    Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile cuma günü iki ülke arasındaki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

    Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, ReutersSuriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Reuters

    KRİTİK KONU SINIR ÇATIŞMALARI

    Görüşmede, Suriye ve Lübnan arasındaki son gelişmeler, Bekaa bölgelerindeki sınırda yaşanan çatışmalar gibi acil konula ele alındı.

    El-Şara, Suriye makamlarının sükuneti sağlamak ve çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldığını doğruladı.

    EL-ŞARA'DAN MİKATİ'YE DAVET

    Görüşmenin sonunda El-Şara, Mikati'yi ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla Suriye'ye davet etti.

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