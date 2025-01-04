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ABD’de 20 Ocak’a geri sayım: Trump üç adayını daha duyurdu!

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık dönemi için üç yeni adayını duyurdu. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da göreve başlayacak olan Trump, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:49
ABD’de 20 Ocak’a geri sayım: Trump üç adayını daha duyurdu!

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    ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamayı bekleyen seçilmiş Başkan Donald Trump, yönetimindeki 3 görev için yeni adaylarını duyurdu.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPAABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPA

    TRUMP YENİ ADAYLARINI DUYURDU

    Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPAABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPA

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    Tallin Büyükelçiliğine Roman Pipko'yu aday gösterdiğini duyuran Trump, Estonya'da doğup büyüyen ve "yasal" bir göçmen olan Pipko'nun şu ana kadar ABD'yi birçok görevde temsil ettiğini kaydetti.

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    Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne de Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, "Tammy, yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunuyor." ifadesini kullandı.

    Trump, ayrıca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdiğini açıkladı.

    ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, Senatonun onaylaması gerekiyor.

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