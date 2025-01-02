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Suriye’de yeni müfredat! Artık Osmanlı işgali değil Osmanlı Yönetimi

Suriye’de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem inşa ediliyor. Yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta kritik bir değişikliğe imza attı. Müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ifadesini kaldırıldı. Suriye’nin tarih kitaplarında artık “Osmanlı işgali” yerine “Osmanlı Yönetimi” ifadesi kullanılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:15
Suriye’de yeni müfredat! Artık Osmanlı işgali değil Osmanlı Yönetimi

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Yeni yönetim adım adım şekillenirken Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.

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    OSMANLI İŞGALİ DEĞİL OSMANLI YÖNETİMİ

    Yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan "Osmanlı işgali" ifadesini kaldırdı.

    Yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ifadesini kaldırdı, Takvim.com.trYeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ifadesini kaldırdı, Takvim.com.tr

    Suriye'nin tarih kitaplarında artık "Osmanlı işgali" yerine "Osmanlı Yönetimi" ifadesi kullanılacak.

    Yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ifadesini kaldırdı, Takvim.com.trYeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattaki düzenlemeler kapsamında Tarih kitaplarında yer alan “Osmanlı işgali” ifadesini kaldırdı, Takvim.com.tr

    AHMED EL-ŞARA'DAN İSTİKRAR MESAJI

    Suriye'de geçici yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Esad rejiminden kurtulmalarının bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyledi.

    Suriye’de geçici yönetimin lideri Ahmed el-Şara, ReutersSuriye’de geçici yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Reuters

    Yeni bir anayasanın sinyalini veren Şara, hazırlanmasının yaklaşık 3 yıl süreceğini ve ilk seçimin de 4 yıl sonra düzenlenebileceğini belirtti.

    Suriye'de hukukun yeniden inşa aşamas��nda olduğunu vurgulayan Şara, Suriye'deki protestolarla ilgili konuştu ve "Her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" söyledi.

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