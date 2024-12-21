Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurdu.

İdlib'deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMLERİ TÜRKİYE'DEN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden yapılan açıklamada, Şeybani'nin 1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da yaşadığı, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

Şeybani'nin 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılan açıklamada, tez konusunun ise ''Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi'' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.