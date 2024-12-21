SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye'den

61 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi. Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 20:14 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 20:17
Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurdu.

    İdlib'deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

    1987 yılında Haseke'de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

    Şeybani, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

    YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMLERİ TÜRKİYE'DEN
    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden yapılan açıklamada, Şeybani'nin 1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da yaşadığı, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

    Şeybani'nin 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılan açıklamada, tez konusunun ise ''Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi'' olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Akıldan Kalbe
    Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
    Beklenen gün geldi! Can Borcu bu akşam atv’de!
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı
    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi
    Yeni operasyon mu? Dışişleri Bakan Hakan Fidan’dan PKK/YPG’ye Suriye uyarısı: Ne gerekiyorsa yapılır
    Daltonlardan CHP çıktı! Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
    Suriyeli Türkmenlerde büyük sevinç: Müslümanların tek umudu Erdoğan