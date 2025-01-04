SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rus yolcu uçağı Mısır’a acil iniş yaptı

Rusya’ya ait yolcu uçağı Mısır’a acil iniş yaptı. Rus hava yolu şirketi Ural Airlines’a ait Airbus A-321’in cuma akşamı 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:53
Rus yolcu uçağı Mısır’a acil iniş yaptı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.

    RUS UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

    Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı." denildi.

    Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüRusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    MOTORDA TEKNİK ARIZA

    Uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği aktarılan açıklamada, "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi." ifadelerine yer verildi.

    Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar Pistin sonunda ne işi var dediGüney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar Pistin sonunda ne işi var dedi
    Güney Kore'deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar "Pistin sonunda ne işi var" dedi

    Açıklamada, uzman ekiplerin arızanın nedenin tespiti ve gerekli onarım için işlemlere başladığı kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Tekin Takvim’e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev
    CHP’li belediyede skandal! Başkan yardımcısı güvenlik görevlisiyle uygunsuz vaziyette yakalandı! O görüntüler belediyeyi karıştırdı
    Donald Trump’a şartlı tahliye! Duruşma tarihi belli oldu
    İBB’nin rant çarkından milyarderliğe uzanan yol! İETT vurgunundan yeni isim çıktı! 35 kıyak ihale belgelendi
    Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı! Gasilhanede gözyaşlarına boğuldu: Ayırdınız beni babamdan
    Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalar: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi
    Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Pentagon’dan Ayn el-Arab’da askeri üs iddialarına yalanlama
    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!
    2024 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazanan 8 isim
    Fenerbahçe’de Anderson Talisca için sona doğru! Transferi duyurdu