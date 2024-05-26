Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gizli hapishanelerde kan donduran işkence: Öldürme, infaz, sadistçe davranışlar...

Gördükleri muamelenin, İsrail'in esirlere karşı "öldürme, infaz ve sadistçe davranışlarda bulunduğunu" doğruladığı kaydedilen açıklamada, hapishanelerdeki esirlerin maruz kaldıkları menfur suçların kınandığı ve yaşananlardan İsrail ile ABD'nin sorumlu tutulduğu vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in savunmasız esirlere karşı işlediği suçlara ilişkin ciddi uluslararası soruşturma başlatması, gizli hapishane ve kamplarının kapılarını uluslararası kurumlar ile avukatlara açması için baskı yapması istendi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.
Son olarak, Şifa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Dr. Adnan el-Burş, Gazze'de görevi başındayken alıkonulmuş ve İsrail hapishanesinde gördüğü işkence sonucu 19 Nisan'da hayatını kaybetmişti.