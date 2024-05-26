Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gizli hapishanelerde kan donduran işkence: Öldürme, infaz, sadistçe davranışlar...

Gazze'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, hükümetin medya ofisince yayımlandı.





Açıklamada, İsrail hapishaneleri ve kamplarındaki Gazzeli esirlerin durumuyla ilgili 7 Ekim'den bu yana benzeri görülmemiş karartma uygulandığı ve çoğunun meçhule doğru gittiği kaydedildi.

Esirlerin, Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, kötü muamele gördükleri ve özellikle ilk günlerde her türlü ağır ve sistematik işkenceye uğradıkları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak yüksek yere asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları bildirildi.