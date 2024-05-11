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Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü ifşa oldu! Filistinli esirlere kan donduran eziyet: Yataklara kelepçeleyip...

Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü ifşa oldu. İşkence üssünde çalışan İsrailli kişiler tarafından ifşa edilen görüntülerde, Filistinlilere yapılan eziyet kan dondurdu. Esirlerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturtulurken, gözlerinin bağlandığı görüldü. Öte yandan görüntüleri ifşalayan İsrailli kişi, Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 18:24 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 18:27
Soykırımcı İsrail’in Necef Çölü’ndeki işkence üssü ifşa oldu! Filistinli esirlere kan donduran eziyet: Yataklara kelepçeleyip...

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Sde Teiman üssünde çalışan üç İsraillinin Amerikan CNN'e sızdırdığı bilgilere göre İsrail ordusu tutuklu Filistinlilere toplama merkezinde insanlık dışı muamele ediyor. Sürekli kelepçelenmenin yol açtığı yaralar nedeniyle bazı tutukluların uzuvlarının kesildiğini aktaran kaynaklar, tutukluların yaralarının ihmal edildiğini ve resmi kayıt tutulmayan cezaevinin "stajyer doktorlar için bir cennet" ününü kazandığını aktarıyor.

Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü ifşa oldu!


KONUŞMAK BİLE YASAK

Gazze sınırına 30 km mesafedeki merkez, 70 kadar Filistinlinin aşırı derecede fiziksel baskı ve işkence gördüğü bir alan ve yaralı tutukluların tutulduğu bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsrailli kaynakların merkezin içinde çekmeyi başardığı iki fotoğrafta, tel örgülerle çevrili bir alanda gözleri ve elleri bağlı şekilde yerde oturan Filistinli tutuklular görülüyor. Filistinlilere yönelik tacizin suç ortağı oldukları endişesiyle İsrail'in insan hakları ihlallerini ifşa eden kaynaklar, tutukluların gözlerinin bağlandığını, birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğunu ve bunu ihlal edenlerin ağır şekilde dövüldüğünü anlatıyor.



'İNSANLIKTAN ÇIKARDILAR'

Göz bağlarının altından zemini bile görmelerini engellemek için sürekli dik durmaları söylenen tutuklulara geceleri üstlerine köpekler salarak ve ses bombalarıyla baskınlar düzenleniyor. Sahra hastanesinde tutulan Filistinliler de insanlık dışı mualemeyle karşı karşıya. Çıplak bir şekilde yataklarına bağlanan yaralılara tuvalet ihtiyacı için bez giydirildiği ve pipetle beslendikleri belirtiliyor. Doktorlardan biri, yaşanan zulmü "Onları insana benzeten her şeyi üzerlerinden aldılar, insanlıktan çıkardılar. İşkenceler de istihbarat toplamak için değil 7 Ekim saldırılarının intikamını almak için yapılıyordu" sözleriyle ifade ediyor.


ÇÜRÜME KOKUSU HAKİM

Yetkililerin ifadelerine göre Filistinli mahkumlar, kayışlarla bağlanmış ve gözleri bağlı bir biçimde bezlerle tutuluyor. Tesiste çalışan bir İsraillinin elde ettiği görüntülerde gri eşofmanlı sıra sıra erkeklerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturduğu görülüyor.



Tesiste çalışan İsrailli kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre tesis çürümüş yaraların kokusu yüzünden ağır bir havaya sahip. Mahkumların birbiriyle konuşması tamamen yasak. Konuşan bir mahkum olması halinde mahkumları susturmaları yönünde kesin bir talimat veriliyor.

YATAKLARA KELEPÇELERLE BAĞLAYIP

Buna göre Gazze sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan tesis, iki bölüme ayrılmış durumda.



Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu kapalı alanlar ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiği bir sahra hastanesi.


ORDUDAN YALANLAMA YOK

Amerikan CNN, merkezlerden salıverilen Filistinlilerin anlattıkları ve İsrailli kaynakların aktardıklarının birbiriyle uyuştuğunu yazdı. Geçen ay söz konusu merkezi ziyaret etme taleplerinin reddedildiğini aktaran CNN muhabirleri, İsrail ordusunun iddiaları tam olarak yalanlamadığını kaydetti.



Ordunun CNN'e yaptığı açıklamada, "gözaltındaki tutuklulara karşı uygun davranışın sağlandığı, olası suistimal iddialarının incelendiği" ayrıca "gözaltına alınanların risk düzeylerine ve sağlık durumlarına göre kelepçelendiği" belirtildi.

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