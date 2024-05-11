Soykırımcı İsrail’in Necef Çölü’ndeki işkence üssü ifşa oldu! Filistinli esirlere kan donduran eziyet: Yataklara kelepçeleyip...

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Sde Teiman üssünde çalışan üç İsraillinin Amerikan CNN'e sızdırdığı bilgilere göre İsrail ordusu tutuklu Filistinlilere toplama merkezinde insanlık dışı muamele ediyor. Sürekli kelepçelenmenin yol açtığı yaralar nedeniyle bazı tutukluların uzuvlarının kesildiğini aktaran kaynaklar, tutukluların yaralarının ihmal edildiğini ve resmi kayıt tutulmayan cezaevinin "stajyer doktorlar için bir cennet" ününü kazandığını aktarıyor. Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü ifşa oldu!



KONUŞMAK BİLE YASAK



Gazze sınırına 30 km mesafedeki merkez, 70 kadar Filistinlinin aşırı derecede fiziksel baskı ve işkence gördüğü bir alan ve yaralı tutukluların tutulduğu bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsrailli kaynakların merkezin içinde çekmeyi başardığı iki fotoğrafta, tel örgülerle çevrili bir alanda gözleri ve elleri bağlı şekilde yerde oturan Filistinli tutuklular görülüyor. Filistinlilere yönelik tacizin suç ortağı oldukları endişesiyle İsrail'in insan hakları ihlallerini ifşa eden kaynaklar, tutukluların gözlerinin bağlandığını, birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğunu ve bunu ihlal edenlerin ağır şekilde dövüldüğünü anlatıyor.