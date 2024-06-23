Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var | Hamaya suikastına ’yanıt’ verdik!

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Hizbullah Hareketi , İsrail'in kuzeyndeki Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusu na ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi. Hizbullah, yazılı açıklama yayınlayarak konuya ilişkin bilgi verdi.

BİR ''YANIT'' SALDIRISI

Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'yı engellediklerini söyledi. Açıklamaya, bölgedeki askeri tesisler bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi eklendi.