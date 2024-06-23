PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var | Hamaya suikastına 'yanıt' verdik!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyndeki Safed kentinde İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlediğini ve ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Hizbullah, İsrail'i stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak tehdit etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 18:54 Güncelleme 23 Haziran 2024, 19:32
Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var | Hamaya suikastına ’yanıt’ verdik!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyndeki Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi. Hizbullah, yazılı açıklama yayınlayarak konuya ilişkin bilgi verdi.

İSRAİL ORDUSUNA İHA'LI SALDIRI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yazılı açıklama yayınlayarak, İsrail ordusuna yönelik bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Hizbullah, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendi.

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

BİR ''YANIT'' SALDIRISI

Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'yı engellediklerini söyledi. Açıklamaya, bölgedeki askeri tesisler bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi eklendi.

İSRAİL EKİPLERİ BÖLGEYE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail ordusundan gelen başka bir açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde bulunan Dishon bölgesine roket atıldığı ve füzeler fırlatıldığı kaydedildi.

Bölgede, füzelerin engellenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı söylendi.

ÖLÜ VE YARALI OLDUĞU DUYURULDU

Hizbullah, gün içerisinde yaptığı başka açıklamada, Beyt Hilal kışlasındaki Sehel taburuna ait karargaha İHA'yla saldırı düzenlediği, orada da ölü ve yararlılar olduğunu duyurmuştu.

''PİŞMAN OLURSUNUZ''

Öte yandan, Telegram hesabıdnan İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak ''Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." uyarısını yapmıştı.

Askeri üslerin görüntülerini paylaştı! Hizbullahtan soykırımcı İsraile açık tehdit: Pişman olursunuzAskeri üslerin görüntülerini paylaştı! Hizbullahtan soykırımcı İsraile açık tehdit: Pişman olursunuz
Askeri üslerin görüntülerini paylaştı! Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e açık tehdit: Pişman olursunuz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Tatilciler dönüyor! İstanbul yolunda yoğun trafik! | İstanbul trafik yoğunluğu
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen atamasının mülakatları için torpil açıklaması | Yeni müfredatın kitapları hazır mı?
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor!
Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi! Faiz kararı ne olur? Uzmanlardan dikkat çeken yorum
Banka ’tanıklık’ etti Seçil Erzan’dan karşı hamle geldi! İhbarımı, kıdemimi ödeyin davası... | Duruşmada salya sümük savunma
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
SON DAKİKA