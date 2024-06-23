Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var | Hamaya suikastına ’yanıt’ verdik!

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyndeki Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi. Hizbullah, yazılı açıklama yayınlayarak konuya ilişkin bilgi verdi.
İSRAİL ORDUSUNA İHA'LI SALDIRI
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yazılı açıklama yayınlayarak, İsrail ordusuna yönelik bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Hizbullah, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendi.
Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.
BİR ''YANIT'' SALDIRISI
Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.
İsrail ordusu ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'yı engellediklerini söyledi. Açıklamaya, bölgedeki askeri tesisler bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi eklendi.
İSRAİL EKİPLERİ BÖLGEYE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR
İsrail ordusundan gelen başka bir açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde bulunan Dishon bölgesine roket atıldığı ve füzeler fırlatıldığı kaydedildi.
Bölgede, füzelerin engellenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı söylendi.