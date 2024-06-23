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Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından erken seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çok net uyarı geldi. Fransa’nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Macron’un kendisini dinlemediğini söyledi. Seçimlerin feshinin Fransa’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması ile sonuçlanabileceğini söyleyen Barnier, “İngiltere’de neler olduğuna bir bakın” dedi.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 23 Haziran 2024, 17:17
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın

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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı erken seçim kararı büyük bir kumar olarak yorumlanırken hem Fransa'dan hem de diğer ülkelerden tepki yağdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

MACRON'A "FREXIT" UYARISI

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

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"İNGİLTERE'DE NELER OLDUĞUNA BİR BAKIN"

Barnier Macron'un en büyük rakiplerinden Le Pen'in İngiliz seçmenleri Avrupa'nın köleliğinden kurtuldukları için övdüğünü hatırlattı ve "Sanırım Le Pen halen aynı fikirde. Benim cevabım ise Brexit'ten bu yana İngiltere'de neler olduğuna bir bakın demek olacaktır." şeklinde konuştu.

SARKOZY DE KARŞI ÇIKTI

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise Avupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Macron'un erken seçim kararını eleştirmiş ve aşırı sağcı kesimi güçlendirme tehdidi taşıdığına dikkat çekerken ve Fransa'yı kaosa sürükleyebileceğini belirtmişti.

MEMLEKETİNDEN DE OY ALAMIYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre Macron'un partisinin Fransız seçmenin yalnızca yüzde 20'sinin desteğini alabileceği iddia ediliyor.

Anketlere göre Macron, gençliğini geçirdiği Amiens şehrinden bile oy alamayacak. 30 Haziran'da düzenlenecek olan seçimlerde bölge vatandaşının Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Miting'i (RN) tercih edeceği belirtiliyor.

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