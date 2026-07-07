İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var

Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki siyonist baskınlarda en az 8 kişi yaralandı.

İsrailliler, Ramallah kentine bağlı Yatta beldesinde İbrahim İsmail el-Cebur isimli Filistinlinin evini bastı. Burada bulunanlar feci şekilde darp edildi.