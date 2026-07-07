İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik saldırıları sürüyor. Siyonistlerin Ramallah ve El Halil kentine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı.
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Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki siyonist baskınlarda en az 8 kişi yaralandı.
İsrailliler, Ramallah kentine bağlı Yatta beldesinde İbrahim İsmail el-Cebur isimli Filistinlinin evini bastı. Burada bulunanlar feci şekilde darp edildi.
YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
İsrail askerlerinin saldırdığı Cebur'un işgalciler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu bildirildi.