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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik saldırıları sürüyor. Siyonistlerin Ramallah ve El Halil kentine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var

Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki siyonist baskınlarda en az 8 kişi yaralandı.

İsrailliler, Ramallah kentine bağlı Yatta beldesinde İbrahim İsmail el-Cebur isimli Filistinlinin evini bastı. Burada bulunanlar feci şekilde darp edildi.

Batı Şeria da İsrailli askerler (Haberin fotoğrafları Reuters'dan alınmıştır.)Batı Şeria da İsrailli askerler (Haberin fotoğrafları Reuters'dan alınmıştır.)

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İsrail askerlerinin saldırdığı Cebur'un işgalciler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu bildirildi.

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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var-3 İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var-4 İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: Yaralılar var-5
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