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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:43 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:27

İZLE I İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları altında kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı. İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İşte, Reisi’nin kazası ile ilgili tüm detaylar…

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