İZLE I İşte İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran Kızılay başkanı Mahmudi, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir sonuca ulaşılamadığını bildirirken TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj yapılmış olup olmadığını sordu. Öte yandan İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. İşte o anlar...