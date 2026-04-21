İsrailli bir asker Lübnan'ın güneyinde çarmıha gerilmiş İsa heykelini kırıcı aletlerle parçalarken görüntülendi.
İsrail, 2 Mart'ta ülkeye karşı başlattığı savaştan bu yana Güney Lübnan'da çeşitli bölgeleri işgal etti. Cuma günü ateşkes yürürlüğe girdi.
İSRAİLLİ ASKER İSA HEYKELİNİ PARÇALADI
Hristiyan cemaati üyeleri, heykelin Ain Ebel'in yaklaşık altı kilometre kuzeybatısında ve İsrail sınırındaki Şula kasabasına yaklaşık beş kilometre uzaklıkta bulunan Maronit Hristiyan kasabası Debel köyünde olduğunu söylüyor. İsrailli askerin İsa heykeline saldırısı Hristiyan dünyasında büyük tepki gördü.
KUTSAL MEKANLARDA İSRAİL TEHDİDİ
İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümetinin ve aşırı sağcı grupların artan fiziki saldırıları, mülke zarar verme eylemleri ve kutsal mekanları kundaklama girişimleri nedeniyle tarihsel bir varoluş tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da 19 Nisan'da bir İsrail askeri, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçaladı.
Söz konusu eylem Hristiyan toplumdan tepki çekerken, bu durum İsrail'in ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hristiyanlara ve kiliselere saldırılarını gündeme getirdi.
HRİSTİYANLARA YÖNELİK SALDIRILARDA BÜYÜK ARTIŞ
Rossing Eğitim ve Diyalog Merkezi verilerine göre, 2024 yılında İsrail'in bölgedeki Hristiyanlara karşı, 46'sı fiziksel saldırı olmak üzere 111 nefret suçu kaydedildi.
2025'te en az 181 olay yaşanırken, Hristiyanlara taciz vakalarında önceki yıla göre yüzde 63'lük bir artış görüldü.
Öte yandan, taciz ve nefret suçlarının çoğu bildirilmiyor.
Yalnızca 2025'te, Hristiyan din görevlilerine yönelik darp, itme ve biber gazı kullanımını içeren 61 fiziksel saldırı rapor edildi.
Tükürme, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kaydedilen tüm olayların yüzde 60 ile en yaygın taciz biçimi. Bunu yüzde 18 ile hakaret ve tehditler, yüzde 12 ile de Hristiyan dini sembollerine verilen zararlar izliyor. Fiziksel şiddet, vakaların yüzde 5'ini teşkil ediyor.
Bölgedeki vakaların yüzde 83'ü Doğu Kudüs'te gerçekleşti. Bu saldırıların önemli bir kısmı (yüzde 43) Doğu Kudüs'teki Ermeni Mahallesi'ni ve Ermeni Patrikhanesi'ni hedef alıyor.
Özellikle Sion Dağı (Hristiyan) ve Ermeni Mahallesi gibi bölgelerde görev yapan din adamları, tacizlerin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi nedeniyle dışarı çıkmanın neredeyse "kesin bir kötü muamele riski taşıdığını" ifade ediyor.
Ayrıca toplumsal tutumlara yönelik Eylül 2024'te yapılan bir anket, Yahudi İsraillilerin yüzde 70'inin Hristiyan kuruluşların mülk edinmesine karşı olduğunu, Yahudi okullarında Hristiyanlık öğretilmesini destekleyenlerin oranının ise yalnızca yüzde 38'de kaldığını ortaya koydu.
MEZARLARA SALDIRILAR, KİLİSE DUVARLARINA IRKÇI YAZILAR
İsrail'deki Hristiyan toplumu, sistematik tükürme eylemlerinden kutsal sembollerin parçalanmasına, mezarlıkların tahrip edilmesinden kilise duvarlarına yazılan ırkçı yazılara kadar çok boyutlu bir taciz dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi (WCC) Kudüs Koordinatörü Youssef Daher, 3 Ekim 2023'te hükümetin eylemsizliği nedeniyle Hristiyanların İsrailli aşırı gruplar tarafından "zulme" maruz kaldığını belirterek, "Topluluğumuza ve dinimize yönelik bir zulüm hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hristiyanlar, aşırılık yanlısı Yahudiler tarafından çoğunlukla polis tarafından engellenmeyen saldırılarla karşılaşıyor.
Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.
İsrail'in Haaretz gazetesi, 2021'de yayınladığı bir haberinde, İsrail polisinin, 2018-2020 yıllarında cami ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'unu "faillerinin tespit edilemediği" gerekçesiyle kapattığını yazdı.
SMOTRICH VE BEN GVIR CESARETLENDİRİYOR
Hristiyanlara saldırılar daha çok "hakaret amaçlı tükürme" ve "fiziki şiddet" şeklinde gerçekleşiyor. Fanatik Yahudiler, Filistinlilere ve yabancı Hıristiyanlara yönelik tükürme eylemlerinde bulunuyor. Bazı Yahudiler bunu "bereket getiren eski bir Yahudi geleneği" olarak kabul ederken bir kısmı da bunu "Yahudi kanunlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir eylem" şeklinde nitelendiriyor.
Saldırılara maruz kalanlar, çete halinde gezen, hakaret ve aşağılama amaçlı saldırılar gerçekleştiren fanatik Yahudilere karşı çıkmaya da çekiniyor. Tepki gösterenler ya fiziki şiddet ya da göz yaşartıcı gaz saldırılarına uğruyor.
Yine Hristiyanlara ait mezar taşlarının ve buradaki haçların tahrip edilmesi ve kilise duvarlarına ırkçı sloganlar yazılması da sık sık tekrarlanıyor.
Hristiyanlara yönelik saldırıların, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi isimler tarafından cesaretlendirildiğini belirtiliyor.
GAZZE'DE KİLİSELER DEFALARCA HEDEF ALINDI
Gazze Şeridi'nde yüzyıllardır ibadet ve farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan tarihi kiliseler, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımda defalarca hedef alındı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ABD desteğini arkasına alan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki 3 büyük kilise olan Kutsal Aile, Aziz Porphyrius ve Baptist kiliselerini birden fazla kez hedef aldığını bildirdi.
İsrail, 10 Ekim ve 19 Ekim 2023'te Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırdı. Gazze'de yerinden edilmiş yüzlerce Hristiyan'ın sığındığı kilise, İsrail bombardımanları sonucu yıkıldı. Saldırılarda, kiliseye sığınan Gazzeli Hristiyanlardan 18'i yaşamını yitirdi.
Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı mabet, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yer alıyor. Beşinci yüzyılda inşa edilen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, "dünyanın en eski üçüncü kilisesi" olarak biliniyor.
Yüzlerce Filistinlinin sığındığı Genç Hristiyanlar Birliği de 16 Aralık 2023'te İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Beşinci yüzyılda inşa edilen ve bölgedeki en önemli tarihi yapılardan olan Bizans Kilisesi de İsrail'in bombardımanında kısmen yıkıldı.
Kuşatma altına alınan ve sivillerin sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi de 16 Aralık 2023'te İsrail güçlerinin saldırılarına uğradı. Saldırıda Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, İsrail ordusunun keskin nişancıları tarafından hedef gözetilerek öldürüldü.
Bizans döneminde Aziz Hilarius tarafından Filistin'de inşa edilen ilk ve en eski Hıristiyan manastırı olarak bilinen Aziz Hilarius Manastırı da İsrail güçleri tarafından bombalanarak büyük hasara uğratıldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentinde yer alan ve "Hızır Türbesi" olarak da adlandırılan tarihi yapı, Aziz Hilarius'un Filistin'de yaptırdığı ve ölümüne kadar ikamet ettiği ilk Hıristiyan manastırı olarak biliniyor.
İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneybatısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan ve içinde çok sayıda tesis, salon ve bir spor kulübünün bulunduğu Ortodoks Kültür Merkezi'ni de vurdu. Saldırıda merkezin büyük bölümünde tahribat meydana geldi.
El-Ehli Baptist Hastanesi bünyesinde bulunan Ehli Baptist Kilisesi, Anglikan Kilisesi'nin, Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882'de kuruldu ve Kudüs'teki Anglikan Piskoposluk Kilisesi'ne bağlı bulunuyor.
Anglikan Kilisesinin Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, hastane ve kilisenin 14 Ekim 2023'te İsrail tarafından yapılan roket saldırısında zarar gördüğünü, hastanenin 4 sağlık çalışanının yaralandığını açıkladı.
Ehli Baptist Kilisesi, Ekim 2023'de uğradığı İsrail saldırısıyla yaşanan katliamla anılıyor. İsrail'in 17 Ekim 2023'teki saldırısında hastane ve kilisede bulunan kişilerden yaklaşık 500 kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 17 Temmuz 2025 Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında yerinden edilmiş 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Eduardo Romanelli de bulunuyor.
BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TEKİ SALDIRILAR
Aralık 2018'de İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamalarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e, İsrail askerlerince alınmadı.
Aralık 2020'de fanatik bir Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Azap Kilisesi'ni (Gethsemane - Church of All Nations) yakmaya çalıştı.
Aralık 2022'de Kudüs'teki Eski Şehir'in güneyinde yer alan Hilva Vadisi'nde Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye Siyonist radikal bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
1 Ocak 2023'te "kipa ve tallit" giyen işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden iki İsrailli, Doğu Kudüs'teki Sion Tepesi'nde yer alan Protestan mezarlığına girerek, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırıp ikonlara zarar verdi, moloz parçalarını etrafa attı.
Söz konusu mezarlık, 1848'te Osmanlı döneminde Protestan Hristiyanlara tahsis edilmişti.
Şubat 2023'te İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa'nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi, fanatik bir Yahudi'nin saldırısına uğradı. Tarihi kiliseye giren Yahudi, elindeki çekiçle Hazreti İsa heykeline saldırdı.
Mezarlıktan sorumlu Kudüs Piskoposluk İdaresi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından bu tür saldırıların daha önce de defalarca yaşandığını belirterek, olayı sert bir dille kınadı.
Bu esnada Eski Şehir'e bakan Gethsemane Kilisesi dahil, kilise mülklerine yönelik de benzer saldırılar yapıldı.
14 Nisan 2023'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi, bir kilisenin önündeki rahibelere tükürdü.
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntüler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehri'nde yer alan, Hristiyanlar tarafından İsa'nın çarmıha gerilmeye götürülürken yürüdüğü yol olduğuna inanılan Çile Yolu (Via Dolorosa) üzerindeki bir kilisenin önünde kaydedildi.
Ekim 2023'te Doğu Kudüs'te, Ultra-Ortodoks Yahudilerin tahta bir haç taşıyan yabancı Hristiyanların yanında yere tükürdüğünün görüldüğü görüntüler, Filistinli Hristiyanlarda öfkeye yol açtı.
Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesinde Ocak 2024'te Najat Jadallah Emeid isimli yaşlı bir Hristiyan kadın, arazisinde hayvan otlatan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle yaşadığı arbede sonucu kafatasının çatlamasıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının evi daha sonra tekrar saldırıya uğradı.
İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 26 Haziran 2025'te Batı Şeria'daki Hristiyan köyü Taybe'nin doğu girişindeki evlere saldırdı ve ateş yaktı.
8 temmuz 2025'te de Bizans dönemine ait Hristiyan mezarlığı yakınlarında ve 5. yüzyıla dayanan geçmişiyle Filistin'deki Hristiyanlar için en eski ve en kutsal ibadet yerlerinden biri olan "Al-Khader" (Aziz George) Kilisesi'nde yangın çıkaran fanatik İsrailliler, Taybe'in temel geçim kaynağı zeytinliklere de zarar vererek çiftçilerin arazilerine erişmesini ve çalışmalarını engelledi.
İsrail yönetimi, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat 2026'da başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.
Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, 29 Mart 2026'da Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleyen İsrail polisi, 11 Nisan 2026'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlara müdahale etti.
"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına aldı.
LÜBNAN'IN GÜNEYİ
İsrail ordusu, 20 Kasım 2023'te Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Yarun'da bulunan Aziz George Kilisesi'ni vurdu.
Kasım 2024'te Lübnan'ın güneyindeki Serda kasabasında bulunan Aziz Yahya Kilisesi (Mar Yuhanna el-Ma'medan), İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları sonucu ağır hasar gördü.
Ekim 2024'te Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Yarun beldesindeki Mar Georgios Kilisesi, İsrail saldırılarında zarar gördü.
İsrail'in hava saldırısında kilise içindeki 8 kişi öldü. İsrail ordusu ayrıca bir rahibin evini de vurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'da 26 Kasım 2024'te yer alan haberde, "İsrail ordusundan askerler, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Deyr Mimas'ta bir kilisenin kutsiyetini çiğnerken kendilerini belgelediler." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, 14 Nisan 2025'te, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yarun kasabasında Hristiyanlara ait Aziz George heykelini iş makinesiyle yıktığını bildirdi.
Haberde askerlerin çekip sosyal medyada paylaştığı videoda, kilisenin içinde dans ettiklerinin görüldüğü, Lübnan'da ve İsrail'deki Hristiyanlar arasında da öfkeye yol açtığı aktarıldı.
İsrail ordusu, 8 Mart 2026'da Lübnan'ın güneyindeki Alma Sha'b beldesine saldırısında rahip Maroun Youssef Ghafari'nin kardeşi Sami Ghafari'yi öldürdü.
İsrail ordusunun 9 Mart 2026'da düzenlediği saldırıda da Aziz George Kilisesi'nin Maruni rahibi Pierre er-Rahi hayatını kaybetti.
19 Nisan 2026''da Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı temsil eden heykeli baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmezken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekti.