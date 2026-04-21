İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, Kutsal Aile Katolik Kilisesi ve Ehli Baptist Kilisesi dahil birçok kiliseyi hedef aldı.

İsrail, 2 Mart'ta ülkeye karşı başlattığı savaştan bu yana Güney Lübnan'da çeşitli bölgeleri işgal etti. Cuma günü ateşkes yürürlüğe girdi.

Söz konusu eylem Hristiyan toplumdan tepki çekerken, bu durum İsrail'in ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hristiyanlara ve kiliselere saldırılarını gündeme getirdi.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümetinin ve aşırı sağcı grupların artan fiziki saldırıları, mülke zarar verme eylemleri ve kutsal mekanları kundaklama girişimleri nedeniyle tarihsel bir varoluş tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hristiyan cemaati üyeleri, heykelin Ain Ebel'in yaklaşık altı kilometre kuzeybatısında ve İsrail sınırındaki Şula kasabasına yaklaşık beş kilometre uzaklıkta bulunan Maronit Hristiyan kasabası Debel köyünde olduğunu söylüyor. İsrailli askerin İsa heykeline saldırısı Hristiyan dünyasında büyük tepki gördü.

Aziz Porphyrius Kilisesi

HRİSTİYANLARA YÖNELİK SALDIRILARDA BÜYÜK ARTIŞ

Rossing Eğitim ve Diyalog Merkezi verilerine göre, 2024 yılında İsrail'in bölgedeki Hristiyanlara karşı, 46'sı fiziksel saldırı olmak üzere 111 nefret suçu kaydedildi.

2025'te en az 181 olay yaşanırken, Hristiyanlara taciz vakalarında önceki yıla göre yüzde 63'lük bir artış görüldü.

Öte yandan, taciz ve nefret suçlarının çoğu bildirilmiyor.

Yalnızca 2025'te, Hristiyan din görevlilerine yönelik darp, itme ve biber gazı kullanımını içeren 61 fiziksel saldırı rapor edildi.

Tükürme, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kaydedilen tüm olayların yüzde 60 ile en yaygın taciz biçimi. Bunu yüzde 18 ile hakaret ve tehditler, yüzde 12 ile de Hristiyan dini sembollerine verilen zararlar izliyor. Fiziksel şiddet, vakaların yüzde 5'ini teşkil ediyor.

Bölgedeki vakaların yüzde 83'ü Doğu Kudüs'te gerçekleşti. Bu saldırıların önemli bir kısmı (yüzde 43) Doğu Kudüs'teki Ermeni Mahallesi'ni ve Ermeni Patrikhanesi'ni hedef alıyor.

Özellikle Sion Dağı (Hristiyan) ve Ermeni Mahallesi gibi bölgelerde görev yapan din adamları, tacizlerin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi nedeniyle dışarı çıkmanın neredeyse "kesin bir kötü muamele riski taşıdığını" ifade ediyor.

Ayrıca toplumsal tutumlara yönelik Eylül 2024'te yapılan bir anket, Yahudi İsraillilerin yüzde 70'inin Hristiyan kuruluşların mülk edinmesine karşı olduğunu, Yahudi okullarında Hristiyanlık öğretilmesini destekleyenlerin oranının ise yalnızca yüzde 38'de kaldığını ortaya koydu.

Gazze'de Aziz Filip Kilisesi'nde temizlik ve onarım çalışmaları

MEZARLARA SALDIRILAR, KİLİSE DUVARLARINA IRKÇI YAZILAR

İsrail'deki Hristiyan toplumu, sistematik tükürme eylemlerinden kutsal sembollerin parçalanmasına, mezarlıkların tahrip edilmesinden kilise duvarlarına yazılan ırkçı yazılara kadar çok boyutlu bir taciz dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi (WCC) Kudüs Koordinatörü Youssef Daher, 3 Ekim 2023'te hükümetin eylemsizliği nedeniyle Hristiyanların İsrailli aşırı gruplar tarafından "zulme" maruz kaldığını belirterek, "Topluluğumuza ve dinimize yönelik bir zulüm hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hristiyanlar, aşırılık yanlısı Yahudiler tarafından çoğunlukla polis tarafından engellenmeyen saldırılarla karşılaşıyor.

Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, 2021'de yayınladığı bir haberinde, İsrail polisinin, 2018-2020 yıllarında cami ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'unu "faillerinin tespit edilemediği" gerekçesiyle kapattığını yazdı.