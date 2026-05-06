İsrail ordusu verileri saklıyor: Gazze'deki saldırılara katılan binlerce asker psikolojik sebeplerle terhis edildi

İsrail basını Gazze'ye yönelik saldırılara katılan binlerce askerlerin psikolojik nedenlerle terhis edildiğini ve Tel Aviv'in bunu sakladığını yazıyor.

İSRAİL ORDUSU VERİLERİ SAKLIYOR

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana psikolojik nedenlerle ordudan ayrılmak zorunda kalan askerlerin sayısını öğrenmek istedi. Ancak İsrail ordusu, resmi bilgi edinme yasalarını bahane ederek bu verileri paylaşmayı sürekli erteledi.

Yasaya göre 30 gün ve özel durumlarda en fazla 120 gün içinde verilmesi gereken cevaplar aylar geçmesine rağmen verilmedi. Ordu içindeki bazı kaynaklar, sayıların "moral bozacak kadar yüksek" olması nedeniyle bilinçli bir karartma uygulandığını vurguluyor.

Orduda görev yapmış subaylar, gazeteye yaptıkları açıklamada, ordunun komutanlarını zor durumda bırakacak veya hedeflerine hizmet etmeyecek verileri paylaşmayı geciktirme eğiliminde olduğunu ifade etti.