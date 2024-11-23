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İsrail’den Gazze’de camiyi bombaladı: Yaralılar var

İsrail ordusu Gazze’de camiyi hedef aldı. Cibaliya'daki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki el-Faruk Camisini ve çevresini bombaladı. İsrail saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:47
İsrail’den Gazze’de camiyi bombaladı: Yaralılar var

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İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AAİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AA

İSRAİL ORDUSU CAMİYİ BOMBALADI

Cibaliya'daki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki el-Faruk Camisini ve çevresini bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AAİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AA

YARALILAR VAR

İsrail bombardımanında cami kullanılamaz hale gelirken saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun camiyi hedef aldığı görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Görüntülerde bölge halkının saldırıyı fark etmesinin ardından kaçıştığı, saldırının ardından caminin de harabeye döndüğü görülüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AAİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Faruk Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası, çevreyi duman ve toz bulutu sardı, AA

815 CAMİ YIKILDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 815 cami tamamen yıkıldı, 151 cami restorasyona ihtiyaç duyacak şekilde ciddi zarar aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 176 Filistinli öldü, 104 bin 473 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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