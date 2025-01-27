SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

DeepSeek'e siber saldırı: Yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

Çinli, DeepSeek'in "R1" adını verdiği düşük maliyetli yapay zeka modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulama oldu. Açık kaynaklı ve ücretsiz olarak sunulan model, sektördeki dengeleri değiştirirken, teknoloji hisselerinde büyük kayıplara yol açtı. Ancak, şirketin yaptığı açıklamaya göre, hizmetlerine yönelik büyük öl��ekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle web sohbet robotu ve API servisleri geçici olarak durduruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 21:36 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:40
DeepSeek’e siber saldırı: Yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Deep Seek'in web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle şirket, yapay zeka aracının web sohbet robotu ve API servisini geçici olarak kısıtladı. Ancak, mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebileceği belirtildi.

    Kısıtlamalar yalnızca web ve API hizmetlerini kapsarken, yapay zeka aracının mobil uygulaması Çin'de ve diğer ülkelerde aktif kalmayı sürdürüyor. Deep Seek, kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almayı sürdürdüğünü ifade etti.

    Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)

    OPENAI'IN YENİ RAKİBİ: DEEPSEEK

    DeepSeek'in "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modeli, bir sohbet robotuna entegre edilerek tanıtıldı ve küresel teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. R1, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın muadili olan "o1" modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle üstün performans sergilemesiyle dikkat çekti.

    OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılırken, DeepSeek'in R1 modelinin ücretsiz sunulması ve açık kaynaklı olması, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştırdı. Bu gelişme, sektöre büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin borsa değerlerinde düşüşe yol açarak, yapay zeka piyasasındaki dengeleri sarstı.

    Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)

    TENKOLOJİ HİSSELERİ TEPE TAKLAK

    Ötey yandan OpenAI'ye rakip olarak gösterilen DeepSeek'in daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği yapay zeka modeli dünya çapındaki teknoloji hisseleri üzerinde baskının artmasına neden oldu.

    Analistlere göre, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir yapay zeka alternatifi sunması, Batılı şirketlerin bu alandaki yatırım ve harcama düzeyleriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

    Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde düşerek yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

    ABD'li çip üreticileri arasında Nvidia'nın hisseleri yüzde 11'i aşan bir düşüş yaşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde geriledi. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in, Qualcomm'un hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

    Tayvanlı yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hisselerinde yüzde 9'u aşan bir düşüş yaşarken, Arm'ın hisseleri de yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

    Yapay zekaya büyük yatırımlar yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri ise yüzde 2'yi aşan kayıplar gördü.

    Yapay zeka sunucusu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

    Çin'de, High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği bir girişimin DeepSeek-R1 modelinin, yalnızca 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolarlık maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.

    Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)

    ABD'DE EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

    Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı, ABD uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulama olarak ChatGPT'yi geride bıraktı.

    10 Ocak'ta ABD uygulama mağazalarında kullanıma sunulan ve "R1" adı verilen açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'den daha fazla indirme sayısına ulaştı.

    şi cinping ile Donald Trump (Grok yapay zeka üretimi)şi cinping ile Donald Trump (Grok yapay zeka üretimi)

    TRUMP'TAN YAPAY ZEKAYA 500 MİLYAR DOLAR

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, Çin ile rekabetin daha da sertleşeceği konuşulurken, Çin'in yapay zeka alanındaki hamlesine Trump'ın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Yapay zeka, Trump'ın ajandasındaki en öncelikli konular arasında yer alıyor. Nitekim Trump, kısa süre önce yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı içeren yeni bir proje duyurdu. OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın ortak girişimi olan Stargate kapsamında, ABD genelinde veri merkezleri ve enerji üretim tesisleri inşa edilmesi hedefleniyor. Trump, bu projeyle 100 binden fazla yeni iş imkanı sağlanacağını açıkladı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert çıkış! Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor
    AK Parti’den teröre taviz söz konusu değil mesajı: PKK/YPG silah bırakmalı
    Binance
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış
    Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi
    Papara
    Anderson Talisca resmen Fenerbahçe’de! Brezilyalı yıldız İstanbul’a geldi
    Antalya Alanya’da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
    CHP’de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu’ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş’tan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Mersin’de kuzen belediyeciliği! CHP’li Vahap Seçer’in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu ’Gökayaz’lara kıyak atamalar ballı maaşlar
    Son dakika: Bursa Nilüfer’de 4.0’lık deprem! İstanbul ve çevre iller sallandı... Uzman isim Uyarı niteliğinde dedi
    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede
    CANLI | ABD’nin NAKBA planı dünya basınında | Netzarim Koridoru açıldı... Gazze’de Türk bayrağı