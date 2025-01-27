DeepSeek’e siber saldırı: Yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

Kısıtlamalar yalnızca web ve API hizmetlerini kapsarken, yapay zeka aracının mobil uygulaması Çin'de ve diğer ülkelerde aktif kalmayı sürdürüyor. Deep Seek, kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Deep Seek 'in web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle şirket, yapay zeka aracının web sohbet robotu ve API servisini geçici olarak kısıtladı. Ancak, mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebileceği belirtildi.

OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılırken, DeepSeek'in R1 modelinin ücretsiz sunulması ve açık kaynaklı olması, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştırdı. Bu gelişme, sektöre büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin borsa değerlerinde düşüşe yol açarak, yapay zeka piyasasındaki dengeleri sarstı.

DeepSeek'in "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modeli, bir sohbet robotuna entegre edilerek tanıtıldı ve küresel teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. R1, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI 'ın muadili olan "o1" modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle üstün performans sergilemesiyle dikkat çekti.

Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)

Çinli DeepSeek'in ʺR1ʺ modeli, ChatGPT’yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. (Fotoğraf: AA)

TENKOLOJİ HİSSELERİ TEPE TAKLAK

Ötey yandan OpenAI'ye rakip olarak gösterilen DeepSeek'in daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği yapay zeka modeli dünya çapındaki teknoloji hisseleri üzerinde baskının artmasına neden oldu.

Analistlere göre, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir yapay zeka alternatifi sunması, Batılı şirketlerin bu alandaki yatırım ve harcama düzeyleriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde düşerek yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li çip üreticileri arasında Nvidia'nın hisseleri yüzde 11'i aşan bir düşüş yaşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde geriledi. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in, Qualcomm'un hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

Tayvanlı yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hisselerinde yüzde 9'u aşan bir düşüş yaşarken, Arm'ın hisseleri de yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Yapay zekaya büyük yatırımlar yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri ise yüzde 2'yi aşan kayıplar gördü.

Yapay zeka sunucusu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

Çin'de, High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği bir girişimin DeepSeek-R1 modelinin, yalnızca 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolarlık maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.