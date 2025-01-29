Suriye Rusya'dan Esad'ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova'dan gelen heyeti kabul etti... "Yargılayacağız iade edin"

BAAS rejiminin çökmesi, zalim Esad'ın pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçması sonrası Suriye ve Rusya arasında ilk resmi temas gerçekleştirildi.Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti kabul etti. Heyette Rusya'nın Orta Doğu konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da yer aldı.Şam - Moskova hattındaki görüşme sonrası Ahmed El Şara'nın Rus heyetten Beşar Esad'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediği iddia edildi.

Reuters gelişmeyi, "Suriye lideri Ahmed Eş Şaraa, Rus yetkililerle yaptığı görüşmede devrik rejimin lideri Beşar Esad'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istedi" şeklinde servis etti.



SURRİYE BASINI "SON DAKİKA" OLARAK DUYURDU

Suriye basını da Reuters'daki bu iddiayı son dakika olarak manşetlerine taşıdı:



"Suriye yönetimi lideri Ahmed El Şara, Bogdanov'la yapılan görüşmelerde Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini istedi"