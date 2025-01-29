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Suriye Rusya'dan Esad'ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova'dan gelen heyeti kabul etti... "Yargılayacağız iade edin"

Esad rejiminin çökmesi sonrası Suriye ve Rusya arasında ilk resmi temas gerçekleştirildi. Görüşme sonrası Ahmed El Şara'nın Rus heyetten Beşar Esad'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediği iddia edildi. Suriye basını gelişmeyi "son dakika" olarak duyurdu.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 14:03
Suriye Rusya’dan Esad’ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova’dan gelen heyeti kabul etti... Yargılayacağız iade edin

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    BAAS rejiminin çökmesi, zalim Esad'ın pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçması sonrası Suriye ve Rusya arasında ilk resmi temas gerçekleştirildi.

    Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti kabul etti. Heyette Rusya'nın Orta Doğu konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da yer aldı.

    "ESAD'I BİZE VERİN YARGILAYACAĞIZ"

    Şam - Moskova hattındaki görüşme sonrası Ahmed El Şara'nın Rus heyetten Beşar Esad'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediği iddia edildi.

    Reuters gelişmeyi, "Suriye lideri Ahmed Eş Şaraa, Rus yetkililerle yaptığı görüşmede devrik rejimin lideri Beşar Esad'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istedi" şeklinde servis etti.

    SURRİYE BASINI "SON DAKİKA" OLARAK DUYURDU
    Suriye basını da Reuters'daki bu iddiayı son dakika olarak manşetlerine taşıdı:

    "Suriye yönetimi lideri Ahmed El Şara, Bogdanov'la yapılan görüşmelerde Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini istedi"

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