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Sergey Lavrov’dan Ahmed el-Şara’ya destek İsrail’e uyarı: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2024 sonuçlarını özetlemek üzere düzenlenen basın toplantısında Suriye ve İsrail ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Yeni Suriye yönetimi ile iş birliği içinde olduklarını belirten Lavrov, yeni lider Ahmed el-Şara’nın Rusya’ya yönelik bakış açısını desteklediklerini söyledi. Lavrov, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin ise “Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz ve İsrail, başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamamalıdır.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:03
Sergey Lavrov’dan Ahmed el-Şara’ya destek İsrail’e uyarı: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz

İÇİNDEKİLER

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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki yeni yönetim ile iş birliği içinde olduklarını söyledi ve Suriye ile ekonomik iş birliği yapmayı umduklarını söyledi. "Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz" diyen Lavrov, "İsrail, başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamamalıdır." şeklinde konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AFPRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AFP

    RUSYA'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

    Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'nda 2024 sonuçlarını özetlemek üzere düzenlenen basın toplantısında Rus ve yabancı basın mensuplarına konuşan Lavrov Suriye konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    ÖZGÜR SURİYE İLE YAKIN TEMAS

    "Yeni Suriye yetkilileriyle, öncelikli olarak vatandaşlarımızın ve elçiliğimizin güvenliğiyle ilgili olmak üzere teknik konuları görüşüyoruz." diyen Lavrov, Şam'daki Suriye büyükelçiliği aracılığıyla Suriye'nin yeni yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

    "AHMED EL-ŞARA'YI DESTEKLİYORUZ"

    Geçiş döneminin ardından yeni Suriye yönetimiyle ekonomik ve yatırım konularında iş birliği yapmayı umduklarını belirten Lavrov, "Ahmed el-Şara, Suriye'nin Rusya ile ilişkisinin uzun vadeli ve stratejik olduğunu söyledi ve biz bu yönelimi destekliyor ve teyit ediyoruz." dedi.

    Suriye'nin geçiş hükümeti lideri Ahmed el-Şara, ReutersSuriye'nin geçiş hükümeti lideri Ahmed el-Şara, Reuters

    Rus bakan ayrıca, "Rusya, yeni Suriye yönetimiyle ekonomik iş birliğinin yeniden başlatılmasına güveniyor." dedi.

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    İSRAİL'E NET MESAJ

    İsrail'in Suriye'ye yönelik işgal girişimi hakkında da konuşan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

    Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz ve İsrail, başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamamalıdır. Suriye'nin çökmesine izin verilemez, bazıları gerçekten bunu istese bile.
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