İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi

İsrail güçleri Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında El-Avda Hastanesi'nde park edilmiş ve basın mensuplarına ait olduğu açıkça görülen aracı bombaladı. İsrail'in saldırısında araçta uyuyan beş Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

İSRAİL'DEN GAZECİLERE SALDIRI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

GERİYE KÜL OLMUŞ BASIN ARACI KALDI

Beşi de uydu kanalı Al-Quds Today için çalıştığı öğrenilen gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı araçta uyuduğu öğrenildi. İsrail hava saldırısından sonra geriye sadece kül olmuş araç kaldı.

Saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri “Foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune” olarak kaydedildi, Al Quds

GAZETECİLERİ UYURKEN ÖLDÜRDÜLER

Saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri "Foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune" olarak kaydedildi.

GAZZE'DE 201 GAZETECİ ŞEHİT

Nuseyrat'ta basın aracına düzenlenen saldırının ardından İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.