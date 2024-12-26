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İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi

İsrail Gazze’de beş gazeteciyi daha katletti. İsrail ordusu Nuseyrat Mülteci Kampı’nda El Avda Hastanesi’ne park edilmiş ve üzerinde “basın” yazılı aracı bombaladı. Araçta uyuyan beş Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği bildirilirken İsrail’in Gazze’de öldürdüğü gazeteci sayısı ise 201’e yükseldi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:29
İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi

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    İsrail güçleri Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında El-Avda Hastanesi'nde park edilmiş ve basın mensuplarına ait olduğu açıkça görülen aracı bombaladı. İsrail'in saldırısında araçta uyuyan beş Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

    İsrail Gazze'de basın aracını bombaladı

    İSRAİL'DEN GAZECİLERE SALDIRI

    Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

    GERİYE KÜL OLMUŞ BASIN ARACI KALDI

    Beşi de uydu kanalı Al-Quds Today için çalıştığı öğrenilen gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı araçta uyuduğu öğrenildi. İsrail hava saldırısından sonra geriye sadece kül olmuş araç kaldı.

    Saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri “Foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune” olarak kaydedildi, Al QudsSaldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri “Foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune” olarak kaydedildi, Al Quds

    GAZETECİLERİ UYURKEN ÖLDÜRDÜLER

    Saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri "Foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune" olarak kaydedildi.

    GAZZE'DE 201 GAZETECİ ŞEHİT

    Nuseyrat'ta basın aracına düzenlenen saldırının ardından İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.

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