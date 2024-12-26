Suriye’de yeni yönetime pusu: 14 kişi şehit! Provokasyon gösterilerinde İran parmağı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni dönemin inşası devam ederken rejim unsurları Tarsus'ta İçişleri Bakanlığı güçlerine pusu kurdu. Devrik Esad güçleri Suriye'nin pek çok bölgesinde mezhep çatışması çıkarmaya çalışan gruplarda bir İranlı molla ve bir Hizbullah üyesi olduğu ortaya çıktı. İranlı molla, Suriye'de vatandaşları açıkça yeni yönetime karşı savaşmaya çağırırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin dün yaptığı konuşma ise Tahran'ın parmağını açıkça gözler önüne serdi.

DEVRİK ESADCILARDAN HAİN PUSU

Suriye'nin Tarsus ilinde devrik diktatör Beşar Esad'a bağlı güçlerinin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü ve 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin başkent Şam yakınlarında "Esad'ın insan mezbahası" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki rolüyle bağlantılı eski bir subayı tutuklamaya çalışırken pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Provokatörlere karşı İdlib'de halk yeni yönetime destek verdiklerini duyurdu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

14 PERSONEL ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Muhammad Abdulrahman "İçişleri Bakanlığı'na bağlı 14 personel şehit olmuş, 10 kişi ise yaralanmıştır. Personeller, Tartus ilinin kırsalında, halkın güvenliğini sağlamak ve asayiş görevlerini yerine getirirken, zalim rejimin artıkları tarafından kurulan hain bir pusuya düşürülmüştür." açıklamasında bulundu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda üç militanın da öldürüldüğünü bildirdi. SOHR, güvenlik güçlerinin daha sonra takviye kuvvetler getirdiğini belirtti.

HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye devlet medyası, ayrı bir gelişmede Suriye yetkililerinin ülkenin merkezi Humus kentinde gece sokağa çıkma yasağı uyguladığını bildirdi.

Başkent Şam'da da ise dün gece silah seslerinin yükseldiği belirtildi. Kenar mahallelerde Esad yanlıları ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grubun Emevi Meydanı'na yürüdüğü Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atan göstericiler, bir süre sonra dağıldı.

İRANLI MOLLADAN HUMUS'TA PROVOKASYON

Kargaşa çıkarmak amacıyla eylemde bulunanlardan birinin, Hizbullah'a bağlı Lübnanlı bir milis olduğu belirtildi. Eş zamanlı olarak Humus'ta da patlak veren gösterilerde İranlı bir mollanın halkı yeni Suriye yönetimine karşı savaşmaya çağırdığı ortaya çıktı. Humus'ta çekilen görüntülerde Lokman Bedrgah isimli İranlı bir mollanın "Bizi provoke edenlerin başını keseceğiz" dediği görüldü.

Bedrgah'ın Tahran'dan, silahlı bir hareket başlatma ve Humus ile Sahil bölgesindeki Nusayri mezhebini kışkırtma amacıyla talimat aldığı iddia edildi.

BİRİ HİZBULLAH MİLİSİ ÇIKTI

Provokasyonlarda adı geçen bir kişinin ise Hizbullah'a bağlı Lübnanlı bir milis olduğu tespit edildi.

ABBAS IRAKÇİ "ZAFER YOK" DEDİ TAHRAN MOLLASI GÖRÜNDÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, çarşamba günü Telegram kanalında yayımlanan kısa bir röportajda gülümseyerek "Hem bizim hem de Suriye'de zafer kazanıldığını düşünen diğerleri için şu anda bir yargıya varmak için çok erken olduğunu düşünüyorum" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, 01.12.2024, EPA

BAKAN ŞİBANİ'DEN İRAN'A UYARI

Irakçi'nin açıklaması, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şibani'nin İran'a, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine saygı duyması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şibani ve yeni Suriye lideri Ahmed el-Şara, Takvim Ekran Görüntüsü

El-Şibani, hedef belirtmeden "Suriye'de kaos çıkarmamaları konusunda onları uyarıyoruz ve son açıklamaların sonuçlarından onları sorumlu tutuyoruz" demişti.