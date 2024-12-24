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Ahmed el Şara'dan "yeni Suriye" açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el Şara, tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:38 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:01
Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek

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    Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" şeklinde açıklama yaptı.

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    GOLANİ'DEN AÇIK MESAJ: YPG/PKK'YA İZİN VERMEYECEĞİZ

    Golani, TRT Arabi'den Muhammed Ünalmış'a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK'ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve "Suriyeli Kürtler Suriye'deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz." demişti.

    Golani, TRT Arabi’den Muhammed Ünalmış’a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK’ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve “Suriyeli Kürtler Suriye’deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz.” dedi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGolani, TRT Arabi’den Muhammed Ünalmış’a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK’ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve “Suriyeli Kürtler Suriye’deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz.” dedi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    "SURİYE'Yİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK İÇİN KULLANAN GRUPLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Golani, "Ayrıca Suriye'yi Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz." diyerek Türkiye'nin Suriye'de terör koridoru kurulmasını engelleme çabalarına da destek vereceğini açıkça ifade etmişti.

    İSRAİL'E "SURİYE'DEN ÇEKİLİN" UYARISI

    Bir diğer röportajını ise ABD gazetesi The Times'a veren Golani, İsrail'e Suriye'ye yönelik hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi için uyarıda bulundu. Golani, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı artık bu gerekçe ortadan kalktı" demişti.

    Golani, hem TRT Arabi hem de The Times'a verdiği röportajlarda İsrail ile 1974 anlaşmasına bağlı kalacaklarını belirtirken "Uluslararası toplumun, İsrail'in de bu anlaşmaya uymasını sağlaması gerekiyor" dedi.

    Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, gerçek ismiyle Ahmed el Şara, Takvim Fotoğraf ArşiviHeyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, gerçek ismiyle Ahmed el Şara, Takvim Fotoğraf Arşivi

    "SURİYE'NİN FIRLATMA RAMPASI OLARAK KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    "Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diye konuşan Golani, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

    Golani her iki röportajında da Esad rejim nedeniyle Suriye'ye yaptırımlar uygulandığını ancak artık rejim düştüğü için Suriye halkına yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylemişti.

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