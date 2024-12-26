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Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı

Suriye’de istihbarat teşkilatının başına HTŞ’nin kilit isimlerinden biri olan Enes Hattap geçti. HTŞ'nin Genel Güvenlik Servisi'nin kurucusu olan Enes Hattap, nam-ı diğer Ebu Ahmed Hudud’un Ahmed el-Şara’ya en yakın isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Peki, kimdir bu Enes Hattap? İşte, DAEŞ gibi pek çok örgüte sızarak operasyon düzenleyen Enes Hattap ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 17:05
Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. HTİ lideri Ahmed e-Şara başkanlığında kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı.

    SURİYE'YE YENİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI

    Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu.

    Suriye'nin yeni istihbarat teşkilatı başkanı Enes Hattap oldu.

    Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu, Takvim.com.tr Ekra GörüntüsüSuriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu, Takvim.com.tr Ekra Görüntüsü

    ENES HATTAP KİMDİR?

    HTŞ'nin Genel Güvenlik Servisi'nin kurucusu olan Enes Hattap, nam-ı diğer Ebu Ahmed Hudud'un İdlib'de DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyonları yönettiği belirtildi.

    AHMED EL-ŞARA'YA EN YAKIN İSİMLERDEN

    Hattap'ın Ahmed el-Şara ile uzun bir çalışma geçmişine sahip olduğu da belirtildi.

    Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, ReutersSuriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Reuters

    HTŞ'DE KİLİT ROL

    Hattap HTŞ'nin dönüşümündeki kilit isimlerden biri olarak tanınıyor. Pragmatik biri olduğu belirtilen Hattab "gri bölge oyuncusu" olarak tanımlanıyor.

    REJİM IRAK'A GÖNDERMİŞTİ

    Suriye TV haber sitesine göre Hattap'ın eski Suriye rejiminin askeri güvenliğinde görevli olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Hattab 2003 yılında Irak'a gönderilmişti.

    Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Şara ile görüştü, AASuriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Şara ile görüştü, AA

    DEAŞ'A SIZDI

    Haberlere göre Irak'ta DAEŞ'te "sınır emiri" olarak görev yaptı ve bu nedenle "Ebu Ahmed Hudud" lakabını aldı. Hattab, 2012 yılında Nusra Cephesi'ne (grubun ilk adı) katıldı ve Ahmed el-Şara'ya en yakın isimlerden biri oldu. Raporlara göre Hattap, diğer örgütlere sızmakla sorumluydu.

    İKİ YABANCI DİL, DEYRİZOR'DA KRİTİK GÖREV

    Yüksek eğitimli olduğu, iki yabancı dil bildiği ve 2004 yılında Deyrizor'un doğusundaki El Bukemal kentine ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı da dahil olmak üzere birçok hedef alma operasyonundan sağ çıkmayı başardığı söyleniyor.

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