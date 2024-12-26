Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı

Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. HTİ lideri Ahmed e-Şara başkanlığında kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı.

SURİYE'YE YENİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu.

Suriye'nin yeni istihbarat teşkilatı başkanı Enes Hattap oldu.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu, Takvim.com.tr Ekra Görüntüsü

ENES HATTAP KİMDİR?

HTŞ'nin Genel Güvenlik Servisi'nin kurucusu olan Enes Hattap, nam-ı diğer Ebu Ahmed Hudud'un İdlib'de DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyonları yönettiği belirtildi.

AHMED EL-ŞARA'YA EN YAKIN İSİMLERDEN

Hattap'ın Ahmed el-Şara ile uzun bir çalışma geçmişine sahip olduğu da belirtildi.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara, Reuters

HTŞ'DE KİLİT ROL

Hattap HTŞ'nin dönüşümündeki kilit isimlerden biri olarak tanınıyor. Pragmatik biri olduğu belirtilen Hattab "gri bölge oyuncusu" olarak tanımlanıyor.

REJİM IRAK'A GÖNDERMİŞTİ

Suriye TV haber sitesine göre Hattap'ın eski Suriye rejiminin askeri güvenliğinde görevli olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Hattab 2003 yılında Irak'a gönderilmişti.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Şara ile görüştü, AA

DEAŞ'A SIZDI

Haberlere göre Irak'ta DAEŞ'te "sınır emiri" olarak görev yaptı ve bu nedenle "Ebu Ahmed Hudud" lakabını aldı. Hattab, 2012 yılında Nusra Cephesi'ne (grubun ilk adı) katıldı ve Ahmed el-Şara'ya en yakın isimlerden biri oldu. Raporlara göre Hattap, diğer örgütlere sızmakla sorumluydu.

İKİ YABANCI DİL, DEYRİZOR'DA KRİTİK GÖREV

Yüksek eğitimli olduğu, iki yabancı dil bildiği ve 2004 yılında Deyrizor'un doğusundaki El Bukemal kentine ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı da dahil olmak üzere birçok hedef alma operasyonundan sağ çıkmayı başardığı söyleniyor.