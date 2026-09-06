Çiftçiler, ürettikleri ürünlere asgari fiyat belirlenmesini istedi. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gelir desteği sağlanması da dile getirilen talepler arasında yer aldı.

Yunanistan'ın kuzey ve orta kesimlerinden Selanik'e gelen çiftçiler, balıkçılar ve arıcılar da gösterilere katıldı. Temsilcilerin konuşmalarının ardından eylemciler, Yunanistan Komünist Partisi ile bağlantılı işçi oluşumu PAME'nin Hanth Meydanı'ndaki mitingine yürüdü.

Yürüyüş sırasında Filistin bayrakları taşıyan bazı göstericiler "Özgür Filistin" sloganları attı. Eylemciler Filistin'e destek mesajlarının bulunduğu dövizler de taşıdı.

Savaş karşıtı, Filistin destekçisi ve ırkçılık karşıtı gruplar Selanik'in simge noktalarından Beyaz Kule'de toplandı. Sol görüşlü ve anarşist gruplar ise Kamara Meydanı'nda ayrı bir gösteri yaptı.

3 BİN 500'DEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Polis, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 60 çevik kuvvet ekibinin yanı sıra çevre bölgelerden gelen polisler ve uzman birimlerin görev yaptığını açıkladı. Kentte toplam 3 bin 500'den fazla polis görevlendirildi.

Dronlardan alınan canlı görüntüler polis merkezindeki operasyon merkezine aktarıldı. Operasyonu denetlemek için iki savcı görevlendirildi.

Bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre protestolar başlamadan önce yapılan önleyici kontrollerde 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sının tutuklandığı belirtildi.

Polis ayrıca 8 metro istasyonunu kapattı ve trafik kısıtlamaları uyguladı. Miçotakis'in konuşmasının planlandığı Uluslararası Fuar Merkezi'nin çevresi minibüsler ve bariyerlerle çevrildi. Bir tazyikli su aracı da hazır bekletildi.