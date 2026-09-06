Selanik'te Miçotakis'in fuar konuşması öncesi protesto: 20 traktör kent merkezine girdi, sahil yolu kapandı
Yunanistan'ın Selanik kentinde Başbakan Kiryakos Miçotakis'in fuar konuşması öncesi binlerce kişi sokağa çıktı. Çiftçiler ekonomik taleplerini dile getirirken gösterilerde Filistin bayrakları açıldı, "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Protestolar, Yunanistan'ın son dönemde İsrail ile Doğu Akdeniz'de savunma iş birliğini artırdığı ve yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşmasına imza attığı süreçte dikkat çekti.
Yunanistan'ın Selanik kentinde Başbakan Kiryakos Miçotakis'in fuar konuşması öncesi binlerce kişi protesto düzenledi. Selanik protestolarında ekonomik taleplerin yanı sıra Filistin'e destek mesajları da öne çıktı. Gösteriler, Atina'nın son dönemde İsrail ile savunma alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdığı dönemde gerçekleşti.
Çiftçiler, işçi sendikaları ve sol görüşlü gruplar kent merkezinde üç ayrı noktada toplandı. Göstericilerin bir bölümü Filistin bayrakları taşıdı ve "Özgür Filistin" sloganları attı.
YUNANİSTAN-İSRAİL YAKINLAŞMASI SÜRERKEN FİLİSTİN'E DESTEK
İsrail ile Yunanistan, son dönemde Doğu Akdeniz'deki savunma iş birliğini yeni anlaşmalarla güçlendirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel savunma ve güvenlik iş birliğini masaya yatırdığı üçlü zirvenin İstanbul'da başladığı gün, İsrail ile Yunanistan'ın Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşmasına imza atması dikkat çekti. Bölgesel dengeler açısından kritik önem taşıyan iki gelişmenin aynı güne denk gelmesi de öne çıktı.
Yunanistan'ın İsrail ile savunma alanındaki iş birliğini artırdığı bu süreçte Selanik sokaklarında Filistin bayraklarının açılması ve "Özgür Filistin" sloganlarının atılması dikkat çekti.
ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERLE KENT MERKEZİNE GELDİ
Yunanistan'ın kuzey ve orta kesimlerinden Selanik'e gelen çiftçiler, balıkçılar ve arıcılar da gösterilere katıldı. Temsilcilerin konuşmalarının ardından eylemciler, Yunanistan Komünist Partisi ile bağlantılı işçi oluşumu PAME'nin Hanth Meydanı'ndaki mitingine yürüdü.
Çiftçiler, ürettikleri ürünlere asgari fiyat belirlenmesini istedi. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gelir desteği sağlanması da dile getirilen talepler arasında yer aldı.
Polisle yapılan anlaşma kapsamında 20 traktörün Selanik kent merkezine girmesine izin verildi. Traktörler Beyaz Kule yakınlarında park edildi.
FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI
Savaş karşıtı, Filistin destekçisi ve ırkçılık karşıtı gruplar Selanik'in simge noktalarından Beyaz Kule'de toplandı. Sol görüşlü ve anarşist gruplar ise Kamara Meydanı'nda ayrı bir gösteri yaptı.
Yürüyüş sırasında Filistin bayrakları taşıyan bazı göstericiler "Özgür Filistin" sloganları attı. Eylemciler Filistin'e destek mesajlarının bulunduğu dövizler de taşıdı.
Gösterilerde Miçotakis hükümeti karşıtı sloganlar da atıldı. Binlerce kişinin katıldığı protestolar sırasında kent merkezindeki sahil yolunun kapandığı kaydedildi.
3 BİN 500'DEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
Polis, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 60 çevik kuvvet ekibinin yanı sıra çevre bölgelerden gelen polisler ve uzman birimlerin görev yaptığını açıkladı. Kentte toplam 3 bin 500'den fazla polis görevlendirildi.
Dronlardan alınan canlı görüntüler polis merkezindeki operasyon merkezine aktarıldı. Operasyonu denetlemek için iki savcı görevlendirildi.
Bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre protestolar başlamadan önce yapılan önleyici kontrollerde 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sının tutuklandığı belirtildi.
Polis ayrıca 8 metro istasyonunu kapattı ve trafik kısıtlamaları uyguladı. Miçotakis'in konuşmasının planlandığı Uluslararası Fuar Merkezi'nin çevresi minibüsler ve bariyerlerle çevrildi. Bir tazyikli su aracı da hazır bekletildi.
MİÇOTAKİS'İN FUAR KONUŞMASI ÖNCESİ PROTESTO
Miçotakis'in 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yapacağı konuşmada hükümetinin ekonomi planlarını açıklaması bekleniyordu. Fuar, Yunan hükümetlerinin ekonomik önceliklerini, vergi ve sosyal yardım tedbirlerini açıkladığı etkinlik olarak biliniyor.
Etkinlik uzun süredir farklı grupların taleplerini gündeme taşıdığı protestolara da sahne oluyor.