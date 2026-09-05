Haberde, ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonu ile sahadaki gelişmeler arasındaki farkın yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin konuyla ilgili haberinde, "Gazze anlaşması çıkmaza girdi... İlgililer için nedenler açık: Netanyahu ve seçimler" başlığı kullanıldı.

İsrail'de bazı yetkililerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik planının uygulanmasını engellediği ve Tel Aviv'deki güvenlik birimlerinin Gazze Barış Kurulu ile iş birliği yapmayı reddettiği belirtildi.

Gazze anlaşmasının, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen "çıkmazda" olduğu dile getirilen haberde, İsrail'deki seçimlere ve ABD'deki ara seçimlere iki aydan az süre kaldığı hatırlatıldı.

İSRAİLLİ YETKİLİLER BARIŞ KURULU İLE İŞ BİRLİĞİNİ REDDEDİYOR

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Barış Kurulu ile İsrail güvenlik sistemi arasında karşılıklı bir hayal kırıklığı yaşandığını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığındaki bazı yetkililerin yanı sıra Güney Bölge Komutanlığındaki kimi subayların Barış Kurulu ile açıkça iş birliği yapmayı reddettiğini belirten İsrailli kaynak, yetkililerin ABD'li diplomatlara, "Washington'ın kendilerini nasıl olsa kabul edilmiş bir taraf olarak gördüğünü" söylediğini aktardı.

Kaynak, söz konusu yetkililerin, Gazze planının uygulanmasının "hükümeti İsrail'i satıyormuş gibi göstereceği" gerekçesiyle plana karşı çıktığını ifade etti.

Gazze Barış Kurulu'nun 30 Temmuz'da Trump'ın Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasına yönelik 15 maddelik "Yol haritası" belgesini yayımladığı, belgede Hamas ve diğer grupların silahsızlandırılması, Gazze yönetiminin Ulusal Komite'ye devredilmesi ve İsrail'in aşamalı olarak çekilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Netanyahu'nun ise 9 Ağustos'ta yol haritasını reddederek herhangi bir çekilmeden önce silahsızlanmanın tamamen gerçekleştirilmesini istediği kaydedildi.