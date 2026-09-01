Yunanistan'da “Aşil Kalkanı” krizi! Yunan basınından bağımlılık uyarısı: Bakan Georgiadis “Özgürlüğümüz İsrail ittifakına bağlı”

İsrail ve Yunanistan arasında Tel Aviv'de imzalanan yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, Yunanistan'da siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunan basınında yayımlanan değerlendirmelerde anlaşmanın maliyeti, İsrail savunma teknolojilerine bağımlılık ve Atina'nın Orta Doğu'daki stratejik konumuna olası etkileri eleştirilirken, Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, İsrail ile askeri ittifakı savundu.

Georgiadis'in, "İsrail ile ittifakımız, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" sözleri ise anlaşmaya yönelik eleştirileri daha da alevlendirdi.