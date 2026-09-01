Yunanistan'da “Aşil Kalkanı” krizi! Yunan basınından bağımlılık uyarısı: Bakan Georgiadis “Özgürlüğümüz İsrail ittifakına bağlı”
Yunanistan ile İsrail arasında yaklaşık 3 milyar avro değerinde imzalanan "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması ülkede tartışma yarattı. Yunan medyası ve muhalefet, anlaşmanın Atina'yı İsrail'e teknolojik ve stratejik olarak bağımlı hale getirebileceği, vergi mükelleflerine ağır yük getireceği ve ülkeyi Orta Doğu'daki çatışmaların içine çekebileceği uyarısında bulunurken, Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ise İsrail ile ittifakın Türkiye ve başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı "Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına aldığını" savundu.
İsrail ve Yunanistan arasında Tel Aviv'de imzalanan yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, Yunanistan'da siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunan basınında yayımlanan değerlendirmelerde anlaşmanın maliyeti, İsrail savunma teknolojilerine bağımlılık ve Atina'nın Orta Doğu'daki stratejik konumuna olası etkileri eleştirilirken, Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, İsrail ile askeri ittifakı savundu.
Georgiadis'in, "İsrail ile ittifakımız, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" sözleri ise anlaşmaya yönelik eleştirileri daha da alevlendirdi.
YUNANİSTAN VE İSRAİL "AŞİL KALKANI" İÇİN İMZALARI ATTI
İsrail ve Yunanistan savunma bakanlıkları tarafından Tel Aviv'de imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşması, iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olma niteliğini taşıyor.
Yaklaşık 3 milyar avro değerindeki anlaşma kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı hava ve balistik füze savunma ağı kuracağı belirtildi.
Sistemin Rafael tarafından geliştirilen Davud Sapanı ve Spyder ile Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak Barak MX sistemlerini içereceği kaydedildi. Anlaşmada ayrıca IAI tarafından geliştirilen MMR tipi çok görevli radarların ve Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sisteminin de yer aldığı belirtildi.
Yunan savunma sanayisinin sistemlere yüzde 25 oranında katılım sağlayacağı, savunma ağının yaklaşık 35 ay içinde tam kapasiteye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
YUNAN MEDYASI: AŞİL KALKANI MI, İSRAİL'E BAĞIMLILIK MI?
Anlaşmanın ardından Yunan basınında hükümete yönelik sert eleştiriler yayımlandı.
Yunan haber sitesi in.gr'de yer alan değerlendirmede, ülkede hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki baskısının sürdüğü bir dönemde hükümetin İsrail ile yaklaşık 3 milyar avroluk savunma anlaşması imzalamasına dikkat çekildi.
Yazıda, hükümetin fiyat artışlarına karşı aldığı önlemlerin geçici olduğu vurgulanırken, milyarlarca avroluk kamu kaynağının savunma harcamalarına yönlendirilmesi eleştirildi.
HAYAT PAHALILIĞI SÜRERKEN 3 MİLYAR AVROLUK ANLAŞMA
Yunan basınındaki değerlendirmelerde, 1740 üründe uygulanmaya başlanan ortalama yüzde 9,5'lik fiyat indiriminin ekim ayında sona ereceği ve şirketlerin bu tarihten sonra yeniden fiyat artışına gidebileceği belirtildi.
Hayat pahalılığının kış aylarında da gündemde kalabileceği ifade edilen değerlendirmelerde, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların tedarik zincirlerine ve Yunanistan'daki fiyatlara yeni baskı oluşturabileceği görüşüne yer verildi.
Bu ortamda yaklaşık 3 milyar avroluk savunma harcamasının kamuoyunda tartışma yarattığı kaydedildi.
"AŞİL KALKANI MI, İSRAİL'İN KOLTUK DEĞNEĞİ Mİ?"
To Pontiki gazetesi, anlaşmayı "Aşil Kalkanı mı, İsrail koltuk değneği mi? 3 milyar, bağımlılık ve tehlikeli jeopolitik bahis" başlığıyla ele aldı.
Gazete, Yunanistan'ın neden İsrail'i tercih ettiği, anlaşmanın neden bu büyüklükte olduğu ve Atina'nın neden bu kadar derin bir teknolojik bağımlılık içine girdiği sorularını gündeme taşıdı.
Analizde, Yunanistan'ın ulusal savunmasının önemli bir bölümünün İsrail sistemlerine bağlanmasının uzun vadede siyasi ve stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.
İsrail ile giderek derinleşen askeri ve stratejik ilişkinin, gelecekte Atina'nın Tel Aviv'e karşı bağımsız politika yürütme imkanını sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.
"ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLEBİLİR"
News247'de yayımlanan değerlendirmede ise İsrail ile yapılan savunma anlaşmasının Yunanistan'ı Orta Doğu'daki çatışmaların içine daha fazla çekebileceği uyarısı yapıldı.
İsrail'in Gazze politikası nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde Atina'nın yaklaşık 3 milyar avroluk anlaşmayla İsrail'e ekonomik destek sağladığı görüşü dile getirildi.
Yunanistan'ın Arap dünyasıyla uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkat çekilen değerlendirmede, ülkenin savunmasını güçlendirmesinin gerekli olduğu ancak bunun İsrail ile bu ölçüde yakın ve uzun vadeli bir stratejik bağ kurulmadan da mümkün olabileceği ifade edildi.
3 MİLYAR AVRO VERGİ MÜKELLEFLERİNİN CEBİNDEN ÇIKACAK
Koutipandoras haber sitesi ise anlaşmayı doğrudan maliyeti üzerinden eleştirdi.
Sitede yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 3 milyar avroluk anlaşma bedeli, Yunanistan'ın 2026 yılı için öngörülen doğrudan vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 5,34'üne karşılık geliyor.
Söz konusu kaynağın vatandaşların ödediği vergilerle karşılanacağına dikkat çekilirken, bu büyüklükteki bir kamu kaynağının İsrail savunma sanayisine aktarılması eleştirildi.
Yunanistan'daki muhalefet partileri de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e savunma alanında bağımlılık ihtimali ve ülkenin bölgesel politikası üzerindeki etkileri nedeniyle hükümete tepki gösterdi.
BAKAN GEORGIADIS: ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İSRAİL İLE İTTİFAK GÜVENCE ALTINA ALIYOR
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ise parlamentoda yaptığı konuşmada anlaşmaya yönelik eleştirilerin aksine İsrail ile askeri ve stratejik ittifakı savundu.
İktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Genel Başkan Yardımcısı olan Georgiadis, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı "Aşil Kalkanı" anlaşması nedeniyle parlamento kürsüsünden tebrik etti.
Georgiadis, İsrail ile ittifakın Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına aldığını iddia ederek, anlaşmanın son derece önemli olduğunu söyledi.
"AKLI BAŞINDA HER YUNAN BU İTTİFAKI DESTEKLEMELİ"
Georgiadis, parlamentoda Yunanistan Komünist Partisinden bir milletvekiliyle yaşadığı tartışmada, İsrail ile askeri ittifaka sağlık sisteminden daha fazla öncelik verdiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
İsrail ile stratejik ittifakın Yunan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Georgiadis, Yunan hükümetinin Sovyet halkının, komünistlerin, proletaryanın ya da Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmek için bulunmadığını ileri sürdü.
Georgiadis, Yunan halkının İsrail ile ittifakı son derece önemli gördüğünü savunarak, "Aklı başında her Yunan, bu ittifakı desteklemelidir" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'E YÖNELİK PROTESTOLARA "SOYTARILIK" DEDİ
Yunan Bakan Georgiadis, Gazze'de yaşananlar nedeniyle Yunanistan'da İsrail gemilerine ve İsrailli turistlere yönelik düzenlenen protesto eylemlerini de hedef aldı.
İsrailliler aleyhindeki sol görüşlü protestoları "soytarılık" olarak nitelendiren Georgiadis'in sözleri kamuoyundaki tartışmaları daha da büyüttü.
VARUFAKİS'TEN "UTANÇ VERİCİ" TEPKİSİ
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis de "Aşil Kalkanı" anlaşmasına sert tepki gösterdi.
Varufakis, Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı anlaşmayı "utanç verici" olarak nitelendirerek, Yunanların büyük çoğunluğunun İsrail'e karşı olduğunu ancak yönetici sınıfın bu anlaşmayla ülkeyi lekelediğini ileri sürdü.
YUNANİSTAN'DA TARTIŞMA BÜYÜYOR
"Aşil Kalkanı" anlaşması, Yunanistan'da yalnızca savunma harcaması olarak değil, ülkenin gelecekteki dış politikası ve stratejik bağımsızlığı açısından da tartışılıyor.
Yunan medyası ve muhalefet, yaklaşık 3 milyar avroluk anlaşmanın Atina'yı İsrail savunma teknolojilerine ve stratejik tercihlerine daha fazla bağlayabileceği uyarısında bulunurken, hükümet cephesi ise İsrail ile ittifakı Yunanistan'ın güvenliği ve özgürlüğü açısından gerekli görüyor.
Böylece Atina'da "Aşil Kalkanı" tartışması, yalnızca bir hava savunma sistemi alımının ötesine geçerek, Yunanistan'ın güvenliğinin ve stratejik geleceğinin ne ölçüde İsrail ile kurulacak ittifaka bağlanacağı sorusunu gündemin merkezine taşıdı.