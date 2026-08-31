Tel Aviv'de Türkiye karşıtı yeni adım! Yunanistan'a İsrail yapımı hava savunma sistemleri kurulacak
Terör devleti İsrail ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan savunma iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel savunma ve güvenlik iş birliğini masaya yatırdığı üçlü zirvenin İstanbul'da başladığı gün, terör devleti İsrail ile Yunanistan Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşmasına imza attı. Bölgesel dengeler açısından kritik önem taşıyan iki gelişmenin aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.
Terör devleti İsrail ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ve yeni bir askeri ittifak adımı olarak değerlendirilen milyarlarca avroluk anlaşma imzalandı. İki ülke, Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Yunanistan'a İsrail yapımı David's Sling, Barak MX ve Spyder sistemlerini kapsayan çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak. Stratejik tesislerin İHA'lara karşı korunması için de 26 milyon avroluk ek anlaşma yapıldı.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında Yunanistan'da uçak ve füzelere karşı çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak.
İsrail tarafı anlaşmayı, iki ülke arasındaki bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri" olarak nitelendirdi.
İSRAİL'İN UYKULARINI KAÇIRACAK ÜÇLÜ ZİRVE
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da başladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik alanlarında atacağı adımları masaya yatırdığı üçlü zirvenin başladığı gün, İsrail ile Yunanistan da Doğu Akdeniz'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına Tel Aviv'de imza attı.
Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattındaki üçlü iş birliğinin bölgesel dengeler açısından taşıdığı önem sürerken, iki gelişmenin aynı gün yaşanması dikkat çekti.
İmza töreni İsrail Savunma Bakanlığının Tel Aviv'deki kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin savunma bakanlıklarından yetkililer katıldı.
YUNANİSTAN'A ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA AĞI
İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında anlaşmanın değerinin 10 milyar şekeli aştığı ve bunun yaklaşık 3 milyar avroya karşılık geldiği belirtildi.
"Aşil Kalkanı" kapsamında Yunanistan'da Rafael tarafından geliştirilen David's Sling (Davud Sapanı) ile Israel Aerospace Industries'in (IAI) Barak MX sistemlerinin de yer alacağı çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak.
Anlaşma ayrıca Rafael'in Spyder sistemi ile IAI'nın hava kontrolünde kullanılan MMR tipi çok görevli radarlarını kapsıyor.
YENİ KOMUTA VE KONTROL SİSTEMİ DE KURULACAK
Anlaşmanın bir diğer ayağını yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi oluşturuyor. Bu sistemin Rafael'in öncülüğünde geliştirileceği belirtiliyor.
İsrail Savunma Bakanlığı, anlaşma kapsamında Yunanistan'ın yerli sanayisiyle bilgi ve teknoloji transferini de içeren sanayi-savunma iş birliğinin artırılacağını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında proje, İsrail ile "Doğu Akdeniz'de İsrail'in kilit stratejik ortağı" olarak nitelendirilen Yunanistan arasındaki savunma iş birliğinin yeni bir aşaması olarak sunuldu.
DRONE DOME İÇİN 26 MİLYON AVROLUK EK ANLAŞMA
"Aşil Kalkanı" anlaşmasının yanında İHA tehdidine karşı ayrı bir satış anlaşmasına da imza atıldı.
Stratejik tesislerin insansız hava araçlarına karşı korunması ve mevcut savunmanın güçlendirilmesi amacıyla Rafael'in Drone Dome sistemlerinin satışı için 26 milyon avro, yaklaşık 92 milyon şekel değerinde ek anlaşma yapıldığı bildirildi.