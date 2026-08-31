Tel Aviv'de Türkiye karşıtı yeni adım! Yunanistan'a İsrail yapımı hava savunma sistemleri kurulacak

Terör devleti İsrail ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ve yeni bir askeri ittifak adımı olarak değerlendirilen milyarlarca avroluk anlaşma imzalandı. İki ülke, Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Yunanistan'a İsrail yapımı David's Sling, Barak MX ve Spyder sistemlerini kapsayan çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak. Stratejik tesislerin İHA'lara karşı korunması için de 26 milyon avroluk ek anlaşma yapıldı.



İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında Yunanistan'da uçak ve füzelere karşı çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulacak.

İsrail tarafı anlaşmayı, iki ülke arasındaki bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri" olarak nitelendirdi.