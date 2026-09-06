Filistinlileri asmak isteyen İsrail askeri Braslavski’ye Alman vatandaşlığı

İnsan hakları savunuculuğuna soyunan Avrupa'nın göbeğinde, Filistinlileri kendi elleriyle asmak isteyen İsrailli askere devlet eliyle vatandaşlık ödülü verildi.

Almanya, Filistinli esirleri bizzat idam etme arzusuyla tanınan eski İsrailli asker Rom Braslavski’ye vatandaşlık verdi.

"KENDİ ELLERİMLE ASMAK İSTİYORUM"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile geçmişte yaptığı röportajda kan donduran ifadeler kullanan eski İsrailli asker Rom Braslavski, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemişti.

Katliam çağrısı yapan askerin bu talebi, aşırı sağcı İsrailli Bakan tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Ekim 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planı çerçevesinde Gazze’den serbest bırakılan Braslavski, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı görüşmede Filistinlileri kendi elleriyle asma talebini iletmişti.

ALMANYA'DAN ÖDÜL GİBİ VATANDAŞLIK

Filistinlilere yönelik açık infaz talebinde bulunan Braslavski, Almanya tarafından adeta ödüllendirildi.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan eski asker, Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını duyurdu.