Filistinlileri asmak isteyen İsrail askeri Braslavski’ye Alman vatandaşlığı
Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle idam etmek istediğini açıkça beyan eden eski İsrailli asker Rom Braslavski’ye vatandaşlık hakkı tanıyarak büyük skandala imza attı. Gazze’de esir tutulduğu dönemin işe yaradığını savunan ve babasının Alman olmasından gurur duyduğunu belirten Braslavski, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı görüşmede katliam talebini dile getiren askerin Almanya tarafından ödüllendirilmesi, Batı’nın ikiyüzlü politikalarını yeniden gözler önüne serdi.
İnsan hakları savunuculuğuna soyunan Avrupa'nın göbeğinde, Filistinlileri kendi elleriyle asmak isteyen İsrailli askere devlet eliyle vatandaşlık ödülü verildi.
"KENDİ ELLERİMLE ASMAK İSTİYORUM"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile geçmişte yaptığı röportajda kan donduran ifadeler kullanan eski İsrailli asker Rom Braslavski, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemişti.
Katliam çağrısı yapan askerin bu talebi, aşırı sağcı İsrailli Bakan tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
ALMANYA'DAN ÖDÜL GİBİ VATANDAŞLIK
Filistinlilere yönelik açık infaz talebinde bulunan Braslavski, Almanya tarafından adeta ödüllendirildi.
Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan eski asker, Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını duyurdu.
"GAZZE'DE ESİR KALMAM İŞE YARADI"
Sosyal medya paylaşımında skandal ifadeler kullanmayı sürdüren Braslavski, "Gazze'de esir kalmam işe yaradı." dedi.
Babasının Alman olmasından gurur duyduğunu anlatan İsrailli asker, yeni vatandaşlığını kutladı.
TRUMP'IN PLANIYLA SERBEST KALDI
7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonunda İsrail'den esir alınarak Gazze Şeridi'nde tutuklanan Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025 tarihinde tahliye edilmişti.
İsrail saldırılarına rağmen Hamas'ın hayatta kalmasını sağladığı Braslavski, Kassam Tugayları'nın yayımladığı bir videoda serbest bırakılmasını sağlayacak şartlar oluşturulmasını talep ederek ağlamıştı.