Jeopolitik krizler Avrupa'da sivil havacılık altyapısını vuruyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin tesirleri, havacılık sektöründe ciddi derecede hissediliyor.
ÇİZME'NİN YAKITI BİTTİ
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarına jet yakıtı tedarik eden "Air BP Italia" şirketi, hava yolları firmalarına "NOTAM" (havacılara bildiri) yayımladı.
Yayımlanan bildiride, söz konusu dört havalimanından yapılacak uçuşlar için ilk yakıt kısıtlamasının uygulamaya konulduğu ve bu uygulamanın 9 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.
SADECE CAN DERDİ OLANLARA ÖNCELİK
İlgili NOTAM'da, bu havalimanlarında yakıt temininde önceliğin ambulans uçaklara, devlet uçuşlarına ve yolculuk süresi üç saatten fazla olan seferlere verileceği kaydedildi. Bu kapsamın dışında kalan uçuşlar için ise dağıtımın sınırlı bir program çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Öte yandan, Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarının işletmesini yürüten "Save Grup" tarafından yapılan yazılı açıklamada, kendi bünyelerindeki havalimanlarında uygulanan yakıt kısıtlamalarının büyük önem arz edecek boyutta olmadığı bildirildi.
