CANLI YAYIN
Geri

İtalya’daki uçuşlara yakıt freni: 4 havalimanında kriz | ‘Sadece ölümcül hastalara var’

Yakın zamana kadar Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yapan Batı, kendi vatandaşının hayat standartlarını yerle bir etti. İtalya’daki dört büyük havalimanında yakıt dağıtımı durduruldu. Sadece ambulans ve devlet uçuşlarına öncelik tanınması, Avrupa’daki kaosun boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İtalya’daki uçuşlara yakıt freni: 4 havalimanında kriz | ‘Sadece ölümcül hastalara var’
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İtalya'da Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarında Air BP Italia tarafından 9 Nisan'a kadar jet yakıtı kısıtlaması uygulanacak.
  • Yakıt temininde öncelik ambulans uçaklar, devlet uçuşları ve üç saatten uzun seferler olarak belirlendi.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ve Tahran'ın misilleme yapmasıyla başlayan enerji krizi havacılık sektörünü etkiliyor.
  • Save Grup, Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarındaki yakıt kısıtlamalarının büyük önem arz etmediğini açıkladı.
  • Öncelik kapsamı dışındaki uçuşlar için yakıt dağıtımı sınırlı program çerçevesinde yapılacak.

Jeopolitik krizler Avrupa'da sivil havacılık altyapısını vuruyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin tesirleri, havacılık sektöründe ciddi derecede hissediliyor.

ÇİZME'NİN YAKITI BİTTİ

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarına jet yakıtı tedarik eden "Air BP Italia" şirketi, hava yolları firmalarına "NOTAM" (havacılara bildiri) yayımladı.

Yayımlanan bildiride, söz konusu dört havalimanından yapılacak uçuşlar için ilk yakıt kısıtlamasının uygulamaya konulduğu ve bu uygulamanın 9 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

Orta Doğu’da ABD ile İsrail'in neden odluğu gerilim İtalya havalimanlarındaki yakıt tedarikini olumsuz etkiliyor. (Fotoğraf: Arşiv – Anadolu Ajansı)

SADECE CAN DERDİ OLANLARA ÖNCELİK

İlgili NOTAM'da, bu havalimanlarında yakıt temininde önceliğin ambulans uçaklara, devlet uçuşlarına ve yolculuk süresi üç saatten fazla olan seferlere verileceği kaydedildi. Bu kapsamın dışında kalan uçuşlar için ise dağıtımın sınırlı bir program çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Öte yandan, Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarının işletmesini yürüten "Save Grup" tarafından yapılan yazılı açıklamada, kendi bünyelerindeki havalimanlarında uygulanan yakıt kısıtlamalarının büyük önem arz edecek boyutta olmadığı bildirildi.

