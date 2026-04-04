Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İtalya'da Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarında Air BP Italia tarafından 9 Nisan'a kadar jet yakıtı kısıtlaması uygulanacak.

Yakıt temininde öncelik ambulans uçaklar, devlet uçuşları ve üç saatten uzun seferler olarak belirlendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ve Tahran'ın misilleme yapmasıyla başlayan enerji krizi havacılık sektörünü etkiliyor.

Save Grup, Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarındaki yakıt kısıtlamalarının büyük önem arz etmediğini açıkladı.

Öncelik kapsamı dışındaki uçuşlar için yakıt dağıtımı sınırlı program çerçevesinde yapılacak.

Jeopolitik krizler Avrupa'da sivil havacılık altyapısını vuruyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizinin tesirleri, havacılık sektöründe ciddi derecede hissediliyor. ÇİZME'NİN YAKITI BİTTİ İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarına jet yakıtı tedarik eden "Air BP Italia" şirketi, hava yolları firmalarına "NOTAM" (havacılara bildiri) yayımladı. Yayımlanan bildiride, söz konusu dört havalimanından yapılacak uçuşlar için ilk yakıt kısıtlamasının uygulamaya konulduğu ve bu uygulamanın 9 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.