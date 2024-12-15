Şam'da "yeni dönem" hazırlıkları! Hadi el-Bahra'dan "ordu yeniden yapılandırılsın" çağrısı: Suriyelilere yönelik suç işleyene hoşgörü yok

Suriye 'de 61 yıllık BAAS rejimi çöktü. Hafız Esad 'la başlayan Beşar Esad 'la devam eden 54 yıllık zulüm son buldu. Muhaliflerin 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad, pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı. Yıllarca Suriyelilere reva gördüğü mülteciliği kendisi de tatmış oldu. Esad ardından koca bir Suriye enkazı bıraktı. Sednaya hapishanesindeki işkence, tecavüz, cinayetler ve Şam'da bulunan toplu mezarlar zalimliğin boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan rejim unsurları tüm yetkilerini geçici hüükmete devretti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra (AA)



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkenin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahra, geçiş aşamasında koalisyon, ona bağlı kurum veya temsilcilerin kararlara katılması gerektiğini ifade ederek Suriye Müzakere Komisyonu'nun taraflar arasında müzakere süreçlerinden sorumlu işlevsel bir organ olduğunu belirtti.

"SURİYE ORDUSU YENİDEN YAPILANDIRILSIN"



"Suriye'yi yönetecek ve yerel konseyleri güçlendirecek tek bir geçiş hükümetini sabırsızlıkla bekliyoruz." diyen Bahra, ayrıca Suriye ordusunun tüm askeri grupları içerecek şekilde yeniden yapılandırılmasını istediklerini söyledi.

SMDK Başkanı, Suriye halkının istek ve taleplerini gerçekleştirmeye odaklanacaklarına dikkati çekerek "Hükümet, Esad döneminin aksine halka hizmet edecek. Tek adam yönetimi tekrarlanmayacak ve Suriye, tüm Suriye halkının olacak." ifadelerini kullandı.

"ESAD REJİMİNİN SONA ERECEĞİNDEN EMİNDİK"

Suriye'deki gelişmelere ve rejimin yıkılmasına giden sürece ilişkin Bahra, şöyle konuştu:

"Devrimin başından itibaren Esad rejiminin sona ereceğinden emindik ve bunu başarmaktan emindik. Esad, Suriye'nin yıkımına, Suriyelilerin 14 yıl boyunca acı çekmesine, yüz binlerce mağduriyete ve Suriyelilerin yarısının mülteci olmasına neden oldu.

Esad, tüm bunların Suriye devletini zayıflattığını anlamadı ve ipi kendi boynuna geçirdi, siyasi çözüm kapılarını kapattı, barışçıl çözüme yönelik her türlü fırsatı ve uluslararası girişimi yok etti. Bu durum, Suriye halkının Esad rejimini devirmek için askeri bir operasyon yapılmasına olan gerekliliğe inancını artırdı."

Bahra ayrıca, Beşar Esad'ın kaçışının, Esad ailesinin döneminin geri dönülmez bir şekilde sona ermesi anlamına geldiğini vurguladı.



Muhalif ve devrimci güçlerin çabalarının rejimin çöküşünü hazırladığına ve son askeri operasyonla da Esad rejimine öldürücü darbenin vurulduğuna işaret eden Bahra, "Keşke, daha önce istifa edip ülkeyi bu kadar kan ve felaketten kurtarsaydı ama her zamanki gibi akla ve mantığa teslim olmayı reddetti." diye konuştu.

Suriye'de yeni bir aşamanın, özgür demokratik bir devletin inşasına hazırlık aşamasının yaşandığını belirten Bahra, bu aşamada son sözün, yıllardır mücadele eden, fedakarlık yapan ve Esad rejimini deviren Suriye halkına ait olduğunu dile getirdi.