Güney Kore geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Bideni le görüştü: İttifakın güçlendirilmesi vurgulandı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 'un görevden alınmasını öngören azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından geçici devlet başkanı görevini üstlenen Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Han'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuzey Kore'nin oluşturduğu nükleer tehdit ve Moskova ile Pyongyang arasında derinleşen işbirliği gibi zorluklar karşısında ortak savunma duruşunun sağlamlaştırılmasının önemini vurgulayan Han, "Hükümetimiz diplomasi ve güvenlik politikalarımızı aksatmadan yürütecek ve Güney Kore-ABD ittifakının sarsılmadan sürdürülmesi ve geliştirilmesi için çaba sarf edecektir" ifadelerini kullandı. Han ayrıca, tüm devlet işlerinin anayasa ve yasalara uygun olarak yürütüleceğini vurguladı.

Güney Kore'nin geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, ABD Başkanı Biden ile görüştü (AA)



BİDEN İTTİFAKIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI



Güney Kore demokrasisine olan güvenini dile getiren Biden ise, "sarsılmaz" ikili ittifakın sürdüğünü belirterek, "Güney Kore-ABD ittifakının yanı sıra Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için de Güney Kore ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini" söyledi.



"İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "ABD'nin Güney Kore'ye, vatandaşlarına, demokratik süreçlerine ve ülkede hukukun üstünlüğüne olan desteğini bir kez daha yinelediği" kaydedildi. ABD'nin Güney Kore ile olan ittifakına bağlılığının "sarsılmaz" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ittifak, son yıllarda muazzam adımlar atmıştır ve ABD daha fazla ilerleme kaydedilmesi için Güney Kore ile ortaklık yapmayı dört gözle beklemektedir. Karşılıklı çıkarlarımızı ve ortak değerlerimizi ilerletmek için Başkan Vekili Han Duck-soo ve Güney Kore hükümeti ile işbirliğini sürdürmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.



Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un hukuksuz şekilde sıkıyönetim ilan ettiği gerekçesiyle görevden alınmasını öngören azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından geçici devlet başkanı görevini üstlenmişti.