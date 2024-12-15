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Şam Büyükelçiliğine 12 yıl sonra Türk bayrağı asıldı

Esad’ın devrilmesinin ardından 12 yıl sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği dün yeniden faaliyete başladı. Büyükelçiliğe Türk bayrağı asıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Şam Büyükelçiliğine 12 yıl sonra Türk bayrağı asıldı

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    2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı dün yine göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Burhan Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti. Geçici Maslahatgüzar Köroğlu, Şam'a ulaştı. Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meydanı yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Çalışanları ve aileleri Türkiye'ye dönmüştü.

    ŞAM HAVALIMANI ÇARŞAMBA AÇILIYOR

    Suriye'deki 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanan Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalar hız kazandı, aprondaki uçaklar testten geçirildi.

    RUSLAR ŞAM'DAN ÇIKTI

    Suriye'de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam'da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam'dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi.

    İRAN, SURİYE'YE FATURA ÇIKARDI: 30 MİLYAR $
    İran cephesi, Suriye'de kurulan yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor. Yapılan açıklamada "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzeIran Observer'a konuşan Milletvekili Mennan Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" dedi.

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