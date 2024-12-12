SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları

61 yıllık Baas rejimi devrilmesinin ardından ülkede arama tarama faaliyetleri sürüyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına giden yolda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları ve ceset torbaları bulundu. Bu durum iç savaşın korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:26 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:04
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 61 yıllı aşkın Baas rejimi düştü ve ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye'de rejiminin devrilmesinin ardından ülkede arama tarama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor.

Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)

100 KİŞİYE AİT CESET KALINTILARI
Şam Havalimanı'na giden yol üzerinde, yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)

CESET TORBALARININ ÜZERİNDE FARSÇA YAZILAR
Kalıntıların bazıları ceset torbalarında bazıları da yolda tespit edildi. Ceset torbalarının üstünde Farsça yazılar görüldü.

Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)Şam'da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları (AA)

Bu durum Suriye'deki iç savaşın sivillere ve masum insanlara yönelik yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Kalıntıların bulunmasının ardından arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Suriye'deki gelişmeler (AA)Suriye'deki gelişmeler (AA)

SURİYE'DE NELER YAŞANDI?
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Beşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağıBeşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağı
Beşar Esad'ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağı

Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktıBeşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Binance
Malmö - Galatasaray | CANLI
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Halkbank
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti... Arka plandaki gerçek! Kamala tutmayınca dönüş yaptılar
Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!
Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu
Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti
SON DAKİKA