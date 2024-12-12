Donald Trump Başkan seçildi: Elon Musk servetine servet kattı! 400 milyar doları aştı!

ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)
TRUMP'IN SEÇİLMESİ MUSK'A YARADI
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara yükselmişti.
Bu yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)
Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmiş ve Donald Trump'ın, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu. Ayrıca SpaceX'in değeri de, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.
ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)
DESTEK BOŞA GİTMEDİ
Elon Musk, başkanlık yarışında Donald Trump'ı yalnız bırakmadı ve mitinglerine katılmıştı. Musk mitinglerde hopladı, zıpladı yerinde duramamıştı. Her gün bir seçmene 1 milyon dolar yollamış ve Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasıyla da bu yatırımının meyvelerini topladı.