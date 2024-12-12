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Donald Trump Başkan seçildi: Elon Musk servetine servet kattı! 400 milyar doları aştı!

Amerika'nın ünlü iş adamlarından olan Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı. Şirketlerinin bu yılın başından beri değer kazanması ve Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından, Hükümet Verimliliği Departmanı'nı Elon Musk'ın yöneteceğini açıklamasıyla şirketlerinin hisselerinde artış daha da etkili olmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 23:11 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 00:00
Donald Trump Başkan seçildi: Elon Musk servetine servet kattı! 400 milyar doları aştı!

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Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın net serveti 400 milyar doların üzerine çıktı. ABD'li ünlü işadamı olan Elon Musk'ın servetinde yaşanan yükseliş, SpaceX'in değerindeki artış ile Tesla hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından geldi.

ABD'li işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)ABD'li işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

DÜNYANIN EN ZENGİNİ

Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Elon Musk'ın net serveti 430,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece, dünyanın en zengin insanı olan Musk, toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk isim oldu.

ABD'li işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)ABD'li işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

Milyarderler listesinde Musk'ı 243,7 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve 220,9 milyar dolarlık servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison takip etti.

ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

TRUMP'IN SEÇİLMESİ MUSK'A YARADI

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara yükselmişti.

Bu yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmiş ve Donald Trump'ın, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu. Ayrıca SpaceX'in değeri de, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.

ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)ABD başkanlık seçimi mitinginde Başkan Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

DESTEK BOŞA GİTMEDİ

Elon Musk, başkanlık yarışında Donald Trump'ı yalnız bırakmadı ve mitinglerine katılmıştı. Musk mitinglerde hopladı, zıpladı yerinde duramamıştı. Her gün bir seçmene 1 milyon dolar yollamış ve Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasıyla da bu yatırımının meyvelerini topladı.

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