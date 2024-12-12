Donald Trump Başkan seçildi: Elon Musk servetine servet kattı! 400 milyar doları aştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile işadamı Elon Musk (takvim.com.tr | Arşiv)

Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmiş ve Donald Trump'ın, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu. Ayrıca SpaceX'in değeri de, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.