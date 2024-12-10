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Beşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağı

Suriye’de 50 küsur yıldır iktidarda olan Esad rejiminin muhalif gruplar tarafından devrilmesi ile Beşar Esad’ın işkence merkezleri de gün yüzüne çıktı. Suriye ordusunun mayın tarlaları ile çevirdiği Sednaya Hapishanesi işkence merkezlerinden yalnızca biri. Suriye’de onlarca hapishanede siviller hiçbir gerekçe yokken dahi yıllarca işkence gördü. “Son durak” olarak görülen Sednaya’ya nakledilen kişiler ise kan donduran cinayetlerde öldürüldü. İşte, Esad’ın insan mezbahası Sednaya…

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:21 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:33
Beşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya! 184 futbol sahası büyüklüğünde: İşkence merkezlerinin son durağı

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Suriye'de 50 küsur yıl boyunca iktidarda kalan Esad rejimi muhalif gruplar tarafından 12 günde devrildi. Muhaliflerin pazar günü Şam'ı ele geçirmesi ile Esad rejiminin işkence merkezleri de gün yüzüne çıktı.

Sednaya Hapishanesi, EPASednaya Hapishanesi, EPA

ESAD'IN İNSAN MEZBAHASI

Şam'ın 30 kilometre uzağındaki Rif Dimaşk bölgesinde bulunan yaklaşık 184 futbol sahası büyüklüğündeki Sednaya Cezaevi'nde yıllardır tutuklu olan mahkumlar birer birer çıkarılırken insanlık dışı tablo da gözler önüne serildi.

Sednaya Hapishanesi'nden kalan tutukluların serbest bırakılması için çabalar devam ediyor.

İşte Esad'ın işkence ve ölüm hapishanesi Sednaya!

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) olarak da bilinen birimler, Sednaya'nın kırmızı hapishane olarak bilinen yeraltı bölümlerindeki tutuklulara ulaşmanın yollarını bulmak için kazı çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan hakları ihlallerinin belgelendiği ve "insan mezbahası" olarak anılan cezaevinin, daha önce tahmin edilenden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Sednaya Hapishanesi, EPASednaya Hapishanesi, EPA

GİZLİ HAPİSHANELER İÇİN 5 BİN DOLAR ÖDÜL

Beyaz Baretliler tarafından yapılan bir açıklamada, "Suriye'deki tutukluların tutulduğu gizli hapishanelerin tespitine doğrudan yol açacak bilgileri sağlayanlara" 5 bin dolar maddi ödül teklif etti.

Sednaya Hapishanesi, EPASednaya Hapishanesi, EPA

İNFAZ PRESLERİ, MAYIN TARLALARI

Sednaya Hapishanesi'nde Esad rejiminin idam mahkûmlarını infazdan sonra ezmek için kullandığı bildirilen bir "demir infaz presi" de bulundu.

İnsan Mezbahası Sednaya'nın Suriye ordusu Üçüncü Tümeni tarafından korunduğu ve mayın tarlalarıyla çevrili olduğu biliniyor.

Suriye'nin Sednaya kentinde isyancıların başkenti ele geçirip Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdiklerini açıklamasının ardından insanlar mahkumları kurtarmak için Sednaya'ya yürüyor, ReutersSuriye'nin Sednaya kentinde isyancıların başkenti ele geçirip Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdiklerini açıklamasının ardından insanlar mahkumları kurtarmak için Sednaya'ya yürüyor, Reuters

SON DURAK: SEDNAYA

Suriye İnsan Hakları Ağı'na (SNHR) göre, Mart 2011 ile Aralık 2024 arasında 136 bin 614 kişi cezaevlerine alındı. Bu kişilerden bir kısmı ise "son durak" olarak görülen Sednaya'ya nakledildi. Mahkumların tutulduğu ilk hapishanelerin işkence merkezi olduğu ve Sednaya'ya gönderilen kişilerin ise tutuklandığı belirtildi.

"SEZAR" BELGELERİ KAÇIRDI

2014 yılında rejimden kaçan ve kendisine "Sezar" ismi verilen bir kişi, Suriye hapishanelerinde öldürülen veya işkence gören tutukluların parçalanmış bedenlerini gösteren on binlerce görüntüyle birlikte Suriye'den kaçtı. Suriyeli ve uluslararası hak örgütleri ile aktivistlere yaklaşık 53 bin 276 dosya iletti.

Sednaya Hapishanesi, ReutersSednaya Hapishanesi, Reuters

"GÖZALTINDA" 6 BİN 786 KİŞİ ÖLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), fotoğrafların hükümetin gözetimi altında en az 6 bin 786 kişinin öldüğünü kanıtladığını ileri sürdü.

Uluslararası Af Örgütü, 2017 yılında binlerce kişinin burada idam edildiğini tespit etmesinin ardından Sadnaya Hapishanesi'nden "mezbaha" olarak söz etmişti. Ya toplu asılarak öldürüldüler ya da yiyecek, su ve ilaç verilmeden işkenceye maruz bırakılarak öldürüldüler. Suriye yetkilileri ise daha sonra onları toplu mezarlara attı.

Sednaya Hapishanesi, ReutersSednaya Hapishanesi, Reuters

157 BİN 634 SURİYELİ TUTUKLANDU

Mart 2011 ile Ağustos 2024 arasında yaklaşık 157 bin 634 Suriyeli tutuklandı.

Bu sayının 5 bin 274'ünü çocuklar, 10 bin 221'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Sednaya Hapishanesi’nde kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntülendi, AASednaya Hapishanesi’nde kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntülendi, AA

Beşar Esad'ın 1971'de iktidara gelen babası Hafız Esad döneminde, binlerce kişi daha Suriye'nin güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı.

Beşar Esadın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...Beşar Esadın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...

HAFIZ'DAN BEŞAR'A MİRAS İŞKENCE MERKEZLERİ

Hafız'ın 2000 yılında ölmesinin ardından ülkenin yönetimini oğlu üstlendi. Yardım kuruluşlarına göre, yeraltı zindanlarında hâlâ sayısız insan mahsur kalıyor.

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