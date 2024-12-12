PKK/YPG’li teröristler Rakka’da Suriyelilere ateş açtı!

Suriye 'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka 'dan çıkmasını isteyen halk, kent merkezinde teröristleri taşladı.

Rakka'da teröristler sivillere ateş açtı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden PKK/YPG'yi protesto etti.

Öte yandan, PKK/YPG'liler, terör örgütünün kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı.