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PKK/YPG'li teröristler Rakka'da Suriyelilere ateş açtı!

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle Suriyeli halk ülkesine geri dönüyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklanan Suriyeli halk meydanlara akın etti. Terör örgütlerinin Rakka'dan çıkmasını isteyen halk teröristleri taşlarken, örgüt üyeleri ise sivillere ateş açtı. Açılan ateş sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:11
PKK/YPG’li teröristler Rakka’da Suriyelilere ateş açtı!

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka'dan çıkmasını isteyen halk, kent merkezinde teröristleri taşladı.

Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!

Rakka'da teröristler sivillere ateş açtı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Rakka'da teröristler sivillere ateş açtı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden PKK/YPG'yi protesto etti.
Öte yandan, PKK/YPG'liler, terör örgütünün kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı.

Rakka'da teröristler sivillere ateş açtı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Rakka'da teröristler sivillere ateş açtı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

KENTTE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Rakka halkının taşlı saldırısının devam etmesi üzerine, teröristlerin araçlarıyla bölgeden kaçtığı görüldü. Kentte gerginlik devam ediyor.
Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.

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