Suikastçının hedefindeki Beyaz Saray yemeği tekrarlanıyor! Donald Trump da katılacak: Deliler yaşam tarzımızı değiştiremez

Saldırıyla bağlantılı olarak 31 yaşındaki Cole Tomas Allen, ABD Başkanı'na suikast girişimi de dahil dört federal suçlamayla yargılanıyor.

WHCA Başkanı Weijia Jiang, şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini belirterek 'tarihi bir yanıt' vereceklerini ifade etti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen yemeğinin 24 Temmuz'da düzenleneceğini açıklarken, Başkan Donald Trump da yemeğe katılacağını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştiren Cole Thomas Allen.

WHCA Başkanı Weijia Jiang, açıklamasında, "Bir şiddet eyleminin son sözü söylemesine izin vermeyeceğiz. İlk akşam yemeğimiz tarihin bir parçası olacak, WHCA'nın vereceği yanıt da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP, YEMEĞE KATILACAĞINI DUYURDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yeniden planlanan etkinlikte konuşma yapma davetini kabul ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Trump, bu tür şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu etkinliğin yeniden düzenlenmesi, delilerin yaşam tarzımızı değiştirmesine izin veremeyeceğimizi gösteren çok olumlu bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.