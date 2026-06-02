Suikastçının hedefindeki Beyaz Saray yemeği tekrarlanıyor! Donald Trump da katılacak: Deliler yaşam tarzımızı değiştiremez
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen gala yemeğinin 24 Temmuz’da yeniden yapılacağını açıkladı. Şiddete boyun eğmeyeceklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump da etkinliğe katılarak konuşma yapacağını duyurdu.
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- Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kalan yemeğini 24 Temmuz'da yeniden düzenleyeceğini açıkladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, WHCA'nın yeniden planlanan galasına katılacağını ve konuşma yapacağını duyurdu.
- WHCA Başkanı Weijia Jiang, şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini belirterek 'tarihi bir yanıt' vereceklerini ifade etti.
- 25 Nisan'daki saldırıda Washington Hilton'da silah sesleri duyulması üzerine Gizli Servis, Başkan Trump'ı salondan tahliye etmişti.
- Saldırıyla bağlantılı olarak 31 yaşındaki Cole Tomas Allen, ABD Başkanı'na suikast girişimi de dahil dört federal suçlamayla yargılanıyor.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen yemeğinin 24 Temmuz'da düzenleneceğini açıklarken, Başkan Donald Trump da yemeğe katılacağını duyurdu.
WHCA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle iptal edilen gala yemeğinin 24 Temmuz'da düzenleneceğini belirtti.
WHCA Başkanı Weijia Jiang, açıklamasında, "Bir şiddet eyleminin son sözü söylemesine izin vermeyeceğiz. İlk akşam yemeğimiz tarihin bir parçası olacak, WHCA'nın vereceği yanıt da öyle olacak." ifadelerini kullandı.
TRUMP, YEMEĞE KATILACAĞINI DUYURDU
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yeniden planlanan etkinlikte konuşma yapma davetini kabul ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Trump, bu tür şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu etkinliğin yeniden düzenlenmesi, delilerin yaşam tarzımızı değiştirmesine izin veremeyeceğimizi gösteren çok olumlu bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.
WHCA GALA YEMEĞİNDE SİLAHLI SALDIRI
25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah sesleri duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı salondan tahliye etmesiyle aniden sona ermişti.
Yetkililer daha sonra, birkaç yönetim yetkilisini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ı tutuklamıştı.
Allen, ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere dört federal suçlamayla yargılanıyor.