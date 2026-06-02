Mescid-i Aksa’da İsrail provokasyonu! 8 ülkeden sert kınama

8 ülke, Filistin halkıyla dayanışmalarını ve başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmasına desteklerini yeniden teyit etti.

Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'nın buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip olduğunu belirtti.

Ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanların statüsünü hedef alan adımlarının uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve tarihi statükonun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail provokasyonlarına sert tepki geldi. Dışişleri bakanları, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve avluda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınamaktadırlar.

Bu provokatif ve kabul edilemez eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık bir ihlali olduğunu vurgulamaktadırlar. Dışişleri Bakanları ayrıca, işgalci güç olan İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi, Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının kutsiyetini ve statüsünü baltalamaya yönelik süregelen sistematik ihlallerini ve önlemlerini kınamaktadırlar.

Bakanlar, Kudüs'ün ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddettiklerini yinelemekte; tarihi Haşimi vesayetinin bu konudaki özel rolünü tanıyarak, bu statünün korunması gerektiğini vurgulamaktadırlar" denildi.