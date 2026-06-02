Mescid-i Aksa’da İsrail provokasyonu! 8 ülkeden sert kınama
Mescid-i Aksa’da siyonist İsrail güçlerinin koruması altında düzenlenen baskınlar ve avluda İsrail bayrağı açılması İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te kutsal mekanların statüsünü hedef alan provokatif uygulamalarını en güçlü şekilde kınadı.
- Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve avluda İsrail bayrağı açılmasını kınadı.
- 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünü hedef alan adımlarının uluslararası hukuk ve BM kararlarının ihlali olduğunu vurguladı.
- Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'nın buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip olduğunu belirtti.
- Ortak açıklamada, İsrail'in tekrarlanan ihlallerinin gerilimi tırmandırdığı ve barışa yönelik uluslararası çabaları baltaladığı ifade edildi.
- 8 ülke, Filistin halkıyla dayanışmalarını ve başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmasına desteklerini yeniden teyit etti.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail provokasyonlarına sert tepki geldi. Dışişleri bakanları, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve avluda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı.
Ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanların statüsünü hedef alan adımlarının uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve tarihi statükonun açık ihlali olduğu vurgulandı.
8 ÜLKEDEN İSRAİL'E SERT KINAMA
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara karşı ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılması sert ifadelerle kınandı.
"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"
8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınamaktadırlar.
Bu provokatif ve kabul edilemez eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık bir ihlali olduğunu vurgulamaktadırlar. Dışişleri Bakanları ayrıca, işgalci güç olan İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi, Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının kutsiyetini ve statüsünü baltalamaya yönelik süregelen sistematik ihlallerini ve önlemlerini kınamaktadırlar.
Bakanlar, Kudüs'ün ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddettiklerini yinelemekte; tarihi Haşimi vesayetinin bu konudaki özel rolünü tanıyarak, bu statünün korunması gerektiğini vurgulamaktadırlar" denildi.
144 DÖNÜMLÜK MESCİD-İ AKSA VURGUSU
Açıklamada, 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu belirtildi.
Bakanlar, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, Mescid-i Aksa'nın işlerini yürütme ve buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu hatırlattı.
İSRAİL'E DERHAL DURDURMA ÇAĞRISI
Dışişleri bakanları, İsrail makamlarını Mescid-i Aksa'daki tırmandırıcı eylemleri durdurmakla sorumlu tuttu.
Ortak açıklamada, İsrail'in tekrarlanan ihlallerinin gerilimi tırmandırdığı, istikrarsızlığı ve aşırıcılığı körüklediği, barışa yönelik uluslararası çabaları baltaladığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, kutsal Mescid-i Aksa'nın işlerini yürütme ve buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemektedirler.
Dışişleri Bakanları, bu tırmandırıcı eylemlerin durdurulmasını İsrail makamlarının sorumluluğu olarak görmekte ve tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığı, istikrarsızlığı ve aşırıcılığı körüklediği, barışa yönelik uluslararası çabaları baltaladığı ve İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiği hususlarında uyarıda bulunmaktadırlar.
Bakanlar, bu tür tüm yasa dışı ve provokatif İsrail uygulamalarının derhal durdurulması çağrısında bulunmakta ve Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statüye bütünüyle saygı gösterilmesi gerektiğini yeniden teyit etmektedirler.
Dışişleri Bakanları, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını ve başta kendi kaderini tayin hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere, meşru ve devredilemez ulusal haklarının hayata geçirilmesine yönelik kararlı desteklerini yeniden teyit etmektedirler.
Bakanlar ayrıca, İsrail işgalini sona erdirmeyi ve uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca, iki devletli çözüm temelinde, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışı sağlamayı amaçlayan tüm çabalara desteklerini bir kez daha beyan etmektedirler."
